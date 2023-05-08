Аксенов обвинил Зеленского в подлости после отмены Дня Победы

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский заменил День Победы на День Европы Фото:

Решение украинского лидера Владимира Зеленского отменить День Победы на Украине является подлым, но ожидаемым. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что этот праздник не имеет никакого отношения к «бандеровской власти».

«Решение [отменить День Победы] подлое, но ожидаемое. Это праздник в том числе украинского народа, <…> к бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он пояснил, что День Победы — не ценность для «нацистского режима».

Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая. Он уточнил, что 9 мая на Украине будут отмечать День Европы.

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Решение украинского лидера Владимира Зеленского отменить День Победы на Украине является подлым, но ожидаемым. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что этот праздник не имеет никакого отношения к «бандеровской власти». «Решение [отменить День Победы] подлое, но ожидаемое. Это праздник в том числе украинского народа, <…> к бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он пояснил, что День Победы — не ценность для «нацистского режима». Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая. Он уточнил, что 9 мая на Украине будут отмечать День Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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