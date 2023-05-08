Аксенов обвинил Зеленского в подлости после отмены Дня Победы

Решение украинского лидера Владимира Зеленского отменить День Победы на Украине является подлым, но ожидаемым. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что этот праздник не имеет никакого отношения к «бандеровской власти».
«Решение [отменить День Победы] подлое, но ожидаемое. Это праздник в том числе украинского народа, <…> к бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения», — написал Аксенов в своем
Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая. Он уточнил, что 9 мая на Украине будут отмечать День Европы.
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