К курганским погорельцам приехали Куренков и Шумков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС России Александр Куренков приехал вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым в 31-ю гимназию, в которой сейчас размещены пострадавшие от пожаров. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Куренков и Шумков прибыли в пункт временного размещения в курганской гимназии. Министр общается с погорельцами, уточняет, какая оказывается помощь», — сообщает корреспондент агентства. На месте также находятся замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова и мэр Кургана Елена Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что пострадавших от пожаров обеспечивают горячим питанием, помогают оформить документы. Также в четырех районах Кургана откроют передвижные пункты сбора заявлений от погорельцев.