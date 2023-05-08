Министр Куренков приехал к курганским погорельцам. Видео

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
К курганским погорельцам приехали Куренков и Шумков (архивное фото) Фото:
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Глава МЧС России Александр Куренков приехал вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым в 31-ю гимназию, в которой сейчас размещены пострадавшие от пожаров. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Куренков и Шумков прибыли в пункт временного размещения в курганской гимназии. Министр общается с погорельцами, уточняет, какая оказывается помощь», — сообщает корреспондент агентства. На месте также находятся замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова и мэр Кургана Елена Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что пострадавших от пожаров обеспечивают горячим питанием, помогают оформить документы. Также в четырех районах Кургана откроют передвижные пункты сбора заявлений от погорельцев.

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Глава МЧС России Александр Куренков приехал вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым в 31-ю гимназию, в которой сейчас размещены пострадавшие от пожаров. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Куренков и Шумков прибыли в пункт временного размещения в курганской гимназии. Министр общается с погорельцами, уточняет, какая оказывается помощь», — сообщает корреспондент агентства. На месте также находятся замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова и мэр Кургана Елена Ситникова. Ранее URA.RU писало, что пострадавших от пожаров обеспечивают горячим питанием, помогают оформить документы. Также в четырех районах Кургана откроют передвижные пункты сбора заявлений от погорельцев.
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