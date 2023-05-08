Детей в Курганской области из-за пожаров переведут в другие школы

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Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, класс, школа, школьный кабинет
Дети будут зачислены в школы по новому месту жительства без справок и дополнительных документов Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Учеников в Курганской области, которые вынуждены переехать из-за пожаров, переведут в другие школы. Об этом сообщил директор департамента образования Курганской области Андрей Кочеров. Информация появилась в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Чтобы школьники смогли продолжить учебу после майских праздников, родителям необходимо обратиться к директору школы в том населенном пункте, где они временно будут проживать в связи с вынужденным переездом. Никаких справок и дополнительных документов собирать при этом не нужно. То же касается и малышей, которые посещали детские сады», — рассказал Кочеров.

Сейчас в школах Кургана, Мишкинского, Шатровского, Шадринского и Белозерского округов организованы пункты временного размещения пострадавших от пожаров. После праздников образовательный процесс продолжат в обычном режиме.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Ситникова предложила погорельцам жить в лагере им. Островского. Для пострадавших от пожаров будет организован транспорт, чтобы взрослые могли ездить на работу, дети — в школу.

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Учеников в Курганской области, которые вынуждены переехать из-за пожаров, переведут в другие школы. Об этом сообщил директор департамента образования Курганской области Андрей Кочеров. Информация появилась в группе организации в социальной сети «ВКонтакте». «Чтобы школьники смогли продолжить учебу после майских праздников, родителям необходимо обратиться к директору школы в том населенном пункте, где они временно будут проживать в связи с вынужденным переездом. Никаких справок и дополнительных документов собирать при этом не нужно. То же касается и малышей, которые посещали детские сады», — рассказал Кочеров. Сейчас в школах Кургана, Мишкинского, Шатровского, Шадринского и Белозерского округов организованы пункты временного размещения пострадавших от пожаров. После праздников образовательный процесс продолжат в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Ситникова предложила погорельцам жить в лагере им. Островского. Для пострадавших от пожаров будет организован транспорт, чтобы взрослые могли ездить на работу, дети — в школу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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