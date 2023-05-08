Детей в Курганской области из-за пожаров переведут в другие школы

Учеников в Курганской области, которые вынуждены переехать из-за пожаров, переведут в другие школы. Об этом сообщил директор департамента образования Курганской области Андрей Кочеров. Информация появилась в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».
«Чтобы школьники смогли продолжить учебу после майских праздников, родителям необходимо обратиться к директору школы в том населенном пункте, где они временно будут проживать в связи с вынужденным переездом. Никаких справок и дополнительных документов собирать при этом не нужно. То же касается и малышей, которые посещали детские сады», — рассказал Кочеров.
Сейчас в школах Кургана, Мишкинского, Шатровского, Шадринского и Белозерского округов организованы пункты временного размещения пострадавших от пожаров. После праздников образовательный процесс продолжат в обычном режиме.
Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Ситникова предложила погорельцам жить в лагере им. Островского. Для пострадавших от пожаров будет организован транспорт, чтобы взрослые могли ездить на работу, дети — в школу.
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