Детей в Курганской области из-за пожаров переведут в другие школы

Дети будут зачислены в школы по новому месту жительства без справок и дополнительных документов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Учеников в Курганской области, которые вынуждены переехать из-за пожаров, переведут в другие школы. Об этом сообщил директор департамента образования Курганской области Андрей Кочеров. Информация появилась в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Чтобы школьники смогли продолжить учебу после майских праздников, родителям необходимо обратиться к директору школы в том населенном пункте, где они временно будут проживать в связи с вынужденным переездом. Никаких справок и дополнительных документов собирать при этом не нужно. То же касается и малышей, которые посещали детские сады», — рассказал Кочеров.

Сейчас в школах Кургана, Мишкинского, Шатровского, Шадринского и Белозерского округов организованы пункты временного размещения пострадавших от пожаров. После праздников образовательный процесс продолжат в обычном режиме.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Ситникова предложила погорельцам жить в лагере им. Островского. Для пострадавших от пожаров будет организован транспорт, чтобы взрослые могли ездить на работу, дети — в школу.