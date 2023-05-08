В Кургане 9 мая приняли решение отменить Парад Победы и традиционный салют из-за пожаров. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Ранее об отмене парада сообщали инсайдеры агентства.
«Из-за того, что пожары принесли беду и погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия. Парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно», — сообщил глава региона.
Ранее источники URA.RU сообщали, что в Кургане, вероятного всего, не будут проводить парад. Вместо этого, по их словам, организуют концерт и выставку техники. Это сделано в целях безопасности. Также праздничные салюты отменены в муниципалитетах области.
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