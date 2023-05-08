Курганские власти приняли решение по параду 9 мая. Инсайд URA.RU подтвердился

В Кургане на День Победы отменили парад и салют

08 мая 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

День Победы в Кургане пройдет в усеченном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане 9 мая приняли решение отменить Парад Победы и традиционный салют из-за пожаров. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Ранее об отмене парада сообщали инсайдеры агентства. «Из-за того, что пожары принесли беду и погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия. Парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно», — сообщил глава региона. Ранее источники URA.RU сообщали, что в Кургане, вероятного всего, не будут проводить парад. Вместо этого, по их словам, организуют концерт и выставку техники. Это сделано в целях безопасности. Также праздничные салюты отменены в муниципалитетах области.

В Кургане 9 мая приняли решение отменить Парад Победы и традиционный салют из-за пожаров. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Ранее об отмене парада сообщали инсайдеры агентства. «Из-за того, что пожары принесли беду и погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия. Парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно», — сообщил глава региона. Ранее источники URA.RU сообщали, что в Кургане, вероятного всего, не будут проводить парад. Вместо этого, по их словам, организуют концерт и выставку техники. Это сделано в целях безопасности. Также праздничные салюты отменены в муниципалитетах области.