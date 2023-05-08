Курганские власти приняли решение по параду 9 мая. Инсайд URA.RU подтвердился

В Кургане на День Победы отменили парад и салют
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада. Курган, площадь ленина, парад, парад победы, 9 мая
День Победы в Кургане пройдет в усеченном формате Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане 9 мая приняли решение отменить Парад Победы и традиционный салют из-за пожаров. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Ранее об отмене парада сообщали инсайдеры агентства.

«Из-за того, что пожары принесли беду и погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия. Парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно», — сообщил глава региона.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в Кургане, вероятного всего, не будут проводить парад. Вместо этого, по их словам, организуют концерт и выставку техники. Это сделано в целях безопасности. Также праздничные салюты отменены в муниципалитетах области.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 9 мая приняли решение отменить Парад Победы и традиционный салют из-за пожаров. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Ранее об отмене парада сообщали инсайдеры агентства. «Из-за того, что пожары принесли беду и погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия. Парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно», — сообщил глава региона. Ранее источники URA.RU сообщали, что в Кургане, вероятного всего, не будут проводить парад. Вместо этого, по их словам, организуют концерт и выставку техники. Это сделано в целях безопасности. Также праздничные салюты отменены в муниципалитетах области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...