07 мая 2023

В Кургане обсуждают отмену парада 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, парад победы, день победы
В Кургане могут изменить формат празднования Дня Победы Фото:

В Кургане обсуждают, что в День Победы отменят традиционный парад на центральной площади. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям.

«В Кургане планируют отменить Парад Победы. Вместо него будет концерт и выставка техники», — сообщил источник. Другой собеседник агентства уточнил, что об этом сообщили участникам мероприятия. «Парад собираются отменить в целях безопасности», — указал инсайдер.

В пресс-службу администрации Кургана был направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что от проведения парада отказались Псков, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Калуга, Саратов, Липецк, Брянск, Краснодар, Керчь, Сочи, Севастополь, Симферополь, Белгород и другие. При этом в некоторых городах мероприятие состоится.

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В Кургане обсуждают, что в День Победы отменят традиционный парад на центральной площади. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям. «В Кургане планируют отменить Парад Победы. Вместо него будет концерт и выставка техники», — сообщил источник. Другой собеседник агентства уточнил, что об этом сообщили участникам мероприятия. «Парад собираются отменить в целях безопасности», — указал инсайдер. В пресс-службу администрации Кургана был направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что от проведения парада отказались Псков, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Калуга, Саратов, Липецк, Брянск, Краснодар, Керчь, Сочи, Севастополь, Симферополь, Белгород и другие. При этом в некоторых городах мероприятие состоится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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