В Кургане обсуждают отмену парада 9 мая

В Кургане могут изменить формат празднования Дня Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обсуждают, что в День Победы отменят традиционный парад на центральной площади. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям.

«В Кургане планируют отменить Парад Победы. Вместо него будет концерт и выставка техники», — сообщил источник. Другой собеседник агентства уточнил, что об этом сообщили участникам мероприятия. «Парад собираются отменить в целях безопасности», — указал инсайдер.

В пресс-службу администрации Кургана был направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что от проведения парада отказались Псков, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Калуга, Саратов, Липецк, Брянск, Краснодар, Керчь, Сочи, Севастополь, Симферополь, Белгород и другие. При этом в некоторых городах мероприятие состоится.