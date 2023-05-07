Суд арестовал челябинцев, задержанных ФСБ за попытку диверсии на железной дороге

Суд отправил задержанных под арест до 7 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца троих жителей Магнитогорска, которые подозреваются в попытке диверсии на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Они пробудут под стражей до 7 июля, сообщил URA.RU информированный источник.

«Суд избрал меру пресечения в виде ареста. Срок содержания под стражей — до 7 июля» — сообщил источник URA.RU.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с МВД 7 мая задержали в Магнитогорске трех диверсантов, которые пытались вывести из строя участок железной дороги. Они взломали и подожгли релейные шкафы на перегоне Супряк-Цемзавод примерно в 20 километрах от Магнитогорска. В отношении задержанных следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России («Диверсия»). Максимальное наказание за это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы.