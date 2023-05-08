В Кургане и Шадринске открыли пункты приема помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров жителей Курганской области можно отнести в пункты, расположенные в Кургане, Шадринске и некоторых муниципалитетах. Одежду, постельное белье, продукты с длительным сроком хранения для погорельцев принимают в центрах соцзащиты, сообщила заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telergam-канале.

«Неравнодушные жители Курганской области могут поддержать пострадавших при вчерашних пожарах. Принести одежду, постельное белье, предметы первой необходимости, продукты с длительным сроком хранения можно по адресам: Курган, ул. Ленина, 48, ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» (График работы: круглосуточно. Предварительно необходимо позвонить по телефону 8 (908) 006-72-40); Курган, ул. Станционная, 44, ГАУ «Центр социального обслуживания № 1» (График работы: понедельник—пятница с 8:00 до 17:00. 8, 9 мая — выходные дни). Тел. 8 (3522) 43-13-34»; в центры соцзащиты в ваших округах», — говорится в сообщении Куташи.

Круглосуточно помощь принимается в Кургане по адресу: ул. Техническая, 4. В сборе помощи участвуют «Народный фронт» (ул. Томина, 53, 2-й этаж с 9 до 20 часов и ул. Омская, 159б с 9 до 18 часов). Продукты питания для пострадавших в пожарах можно оставить в «Тележках добра» в крупных магазинах сети «Метрополис».

В Шадринске 9 мая пункт приема помощи для погорельцев откроется на базе краеведческого музея. 10 мая пункты будут работать в ШГПУ и Центре соцобслуживания. В пресс-службе администрации города Шадринска уточнили, что одежды и вещей уже достаточно. Есть необходимость в продуктах с длительным сроком хранения и воде.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки тушат масштабные пожары. К ликвидации привлечены авиация и дополнительный контингент спасателей из других регионов. Огнем уничтожены и повреждены более 300 жилых домов и 2900 строений.