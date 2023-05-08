В Курганской области огонь уничтожил и повредил сотни жилых домов

08 мая 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

В экстренных службах сообщили о последствиях масштабных пожаров в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Из-за перехода природного пожара на населенные пункты уничтожено и повреждено более 300 жилых домов и 3 900 строений. Пожарным удалось не допустить перехода огня еще на более чем 1 000 жилых домов, в которых проживают около 129 тыс. человек», — пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В курганском МЧС данную информацию подвердили. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки тушат масштабные пожары. К ликвидации привлечены авиация и дополнительный контингент спасателей из других регионов. Основные события URA.RU сообщает в своей прямой трансляции.

В Курганской области огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Из-за перехода природного пожара на населенные пункты уничтожено и повреждено более 300 жилых домов и 3 900 строений. Пожарным удалось не допустить перехода огня еще на более чем 1 000 жилых домов, в которых проживают около 129 тыс. человек», — пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В курганском МЧС данную информацию подвердили. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки тушат масштабные пожары. К ликвидации привлечены авиация и дополнительный контингент спасателей из других регионов. Основные события URA.RU сообщает в своей прямой трансляции.