08 мая 2023

Топ-7 причин отказа потенциальному сотруднику в работе

Коммерческий директор Ахундов назвал шутки и низкую мотивацию вескими причинами для отказа в работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Важно уметь продать себя во время собеседования, сказал Эмиль Ахундов Фото:

Уровень квалификации, поведение на собеседовании, внешний вид, плохое портфолио, низкая мотивация, несоответствие корпоративной культуре, а также неумение продать себя могут стать причинами отказа при приеме на работу. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор в НИИ Развития Народного Образования, руководитель проекта «Фабрика лидеров мнений» Эмиль Ахундов.

«При подборе новых сотрудников на работу часто бывает так, что после одного из этапов собеседования клиент отказывается без каких-либо объяснений. На данный момент есть рейтинг топ-7 причин, по которым потенциальные сотрудники получают отказы. Важно их знать, так как это помогает подготовиться к следующему этапу найма», — сказал Эмиль Ахундов.

  • Недостаточный уровень знаний и навыков. Очень часто кандидаты сами завышают свой уровень. Когда в ходе собеседования выясняется, что соискатель не имеет необходимой квалификации, работодатель не может нанять его.
  • Неадекватное поведение на собеседовании. Это может быть перебор или недостаток слов, неуместные шутки или же агрессивность. В таких случаях наниматель может отказать.
  • Некорректный внешний вид. Неопрятность, а также не соответствующие требованиям одежда или обувь могут заставить исключить соискателя из ряда потенциальных сотрудников.
  • Неправильное портфолио. Если соискатель не может продемонстрировать свои лучшие работы, то работодатель будет считать, что он не подходит для данной должности.
  • Недостаточная мотивация. Работодатель заинтересован в работниках, которые готовы показывать выдающиеся результаты. Недостаточная мотивация соискателя и его низкий уровень амбиций могут повлиять на непринятие кандидата.
  • Несоответствие корпоративной культуре компании. Если кандидат не соответствует указанным требованиям, работодатель не может нанять его.
  • Кандидат не смог продать себя. На хорошо оплачиваемые и престижные вакансии приходится огромное количество соискателей. Обычно на такие должности могут рассчитывать только те, кто умеет продать себя. Если кандидат не смог продемонстрировать все свои лучшие качества и навыки во время собеседования, то нанять его будет невозможно.

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Уровень квалификации, поведение на собеседовании, внешний вид, плохое портфолио, низкая мотивация, несоответствие корпоративной культуре, а также неумение продать себя могут стать причинами отказа при приеме на работу. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор в НИИ Развития Народного Образования, руководитель проекта «Фабрика лидеров мнений» Эмиль Ахундов. «При подборе новых сотрудников на работу часто бывает так, что после одного из этапов собеседования клиент отказывается без каких-либо объяснений. На данный момент есть рейтинг топ-7 причин, по которым потенциальные сотрудники получают отказы. Важно их знать, так как это помогает подготовиться к следующему этапу найма», — сказал Эмиль Ахундов.
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