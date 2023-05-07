07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

В Новом Уренгое закрыли автодорогу до Надыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Из-за метели закрыт выезд из Нового Уренгоя в сторону Надыма Фото:

Из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружное ГИБДД закрыло выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Информация опубликована в аккаунтах ведомства в соцсетях.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями: шквалистый ветер и метель, выезд на загородную автодорогу со стороны Нового Уренгоя в сторону Надыма временно закрыт», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Об изменении дорожной обстановки будет сообщено дополнительно.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за метели утром 8 мая была закрыта автодорога Надым — Салехард. Также закрыта подъездная дорога к селу Аксарка.

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Из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружное ГИБДД закрыло выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Информация опубликована в аккаунтах ведомства в соцсетях. «В связи с неблагоприятными погодными условиями: шквалистый ветер и метель, выезд на загородную автодорогу со стороны Нового Уренгоя в сторону Надыма временно закрыт», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Об изменении дорожной обстановки будет сообщено дополнительно. Ранее URA.RU рассказало, что из-за метели утром 8 мая была закрыта автодорога Надым — Салехард. Также закрыта подъездная дорога к селу Аксарка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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