В Новом Уренгое закрыли автодорогу до Надыма

Из-за метели закрыт выезд из Нового Уренгоя в сторону Надыма Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружное ГИБДД закрыло выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Информация опубликована в аккаунтах ведомства в соцсетях.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями: шквалистый ветер и метель, выезд на загородную автодорогу со стороны Нового Уренгоя в сторону Надыма временно закрыт», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Об изменении дорожной обстановки будет сообщено дополнительно.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за метели утром 8 мая была закрыта автодорога Надым — Салехард. Также закрыта подъездная дорога к селу Аксарка.