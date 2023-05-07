В Новом Уренгое закрыли автодорогу до Надыма

Из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружное ГИБДД закрыло выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Информация опубликована в аккаунтах ведомства в соцсетях.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями: шквалистый ветер и метель, выезд на загородную автодорогу со стороны Нового Уренгоя в сторону Надыма временно закрыт», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Об изменении дорожной обстановки будет сообщено дополнительно.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за метели утром 8 мая была закрыта автодорога Надым — Салехард. Также закрыта подъездная дорога к селу Аксарка.
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