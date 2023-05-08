В Кургане борются с новым пожаром. Фото

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Курганцы заметили дым на улице Автозаводская Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане пожарные ведут борьбу с новым пожаром на улице Автозаводской. Информацию об этом уточнила пресс-служба МЧС России по Курганской области.

«На месте работают пожарные. Горит трава на площади 300 гектаров на улице Автозаводская», — рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, пожарные подразделения делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана пожарные вели борьбу с огнем. Тушение пожаров шло одновременно в разных частях города.

На улице Автозаводская в Кургане загорелась трава
На улице Автозаводская в Кургане загорелась трава

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В Кургане пожарные ведут борьбу с новым пожаром на улице Автозаводской. Информацию об этом уточнила пресс-служба МЧС России по Курганской области. «На месте работают пожарные. Горит трава на площади 300 гектаров на улице Автозаводская», — рассказали в пресс-службе. По информации ведомства, пожарные подразделения делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана пожарные вели борьбу с огнем. Тушение пожаров шло одновременно в разных частях города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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