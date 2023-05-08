Курганцы заметили дым на улице Автозаводская Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане пожарные ведут борьбу с новым пожаром на улице Автозаводской. Информацию об этом уточнила пресс-служба МЧС России по Курганской области.

«На месте работают пожарные. Горит трава на площади 300 гектаров на улице Автозаводская», — рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, пожарные подразделения делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана пожарные вели борьбу с огнем. Тушение пожаров шло одновременно в разных частях города.