Курганцы заметили дым на улице Автозаводская
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Кургане пожарные ведут борьбу с новым пожаром на улице Автозаводской. Информацию об этом уточнила пресс-служба МЧС России по Курганской области.
«На месте работают пожарные. Горит трава на площади 300 гектаров на улице Автозаводская», — рассказали в пресс-службе.
По информации ведомства, пожарные подразделения делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня. В регионе продолжает действовать режим ЧС.
Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана пожарные вели борьбу с огнем. Тушение пожаров шло одновременно в разных частях города.
На улице Автозаводская в Кургане загорелась трава
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