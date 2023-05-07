Глава Рослесхоза дал прогноз, когда в Свердловской области ликвидируют пожары. Видео

Глава Рослесхоза Советников: все пожары в Свердловской области потушат в ближайшие два дня

08 мая 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Глава Рослесхоза Советников заявил, что в Свердловской области стабилизировалась обстановка с пожарами Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что в ближайшие два-три дня все крупные пожары в Свердловской области будут ликвидированы. Об этом он рассказал в telegram-канале ведомства. «Сегодня я работаю в Свердловской области, на улице солнечно, сухо, нет осадков — это осложняет лесопожарную обстановку. Но нужно отметить, что ситуация в области стабилизируется, думаю, что в ближайшие два-три дня все пожары будут ликвидированы», — сказал Советников. Свердловскую область с 6 мая охватила новая волна крупных пожаров. URA.RU собирает всю актуальную информацию о ситуации в регионе в одном материале.

Глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что в ближайшие два-три дня все крупные пожары в Свердловской области будут ликвидированы. Об этом он рассказал в telegram-канале ведомства. «Сегодня я работаю в Свердловской области, на улице солнечно, сухо, нет осадков — это осложняет лесопожарную обстановку. Но нужно отметить, что ситуация в области стабилизируется, думаю, что в ближайшие два-три дня все пожары будут ликвидированы», — сказал Советников. Свердловскую область с 6 мая охватила новая волна крупных пожаров. URA.RU собирает всю актуальную информацию о ситуации в регионе в одном материале.