Глава Рослесхоза Советников заявил, что в Свердловской области стабилизировалась обстановка с пожарами
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что в ближайшие два-три дня все крупные пожары в Свердловской области будут ликвидированы. Об этом он рассказал в telegram-канале ведомства.
«Сегодня я работаю в Свердловской области, на улице солнечно, сухо, нет осадков — это осложняет лесопожарную обстановку. Но нужно отметить, что ситуация в области стабилизируется, думаю, что в ближайшие два-три дня все пожары будут ликвидированы», — сказал Советников.
Свердловскую область с 6 мая охватила новая волна крупных пожаров. URA.RU собирает всю актуальную информацию о ситуации в регионе в одном материале.
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