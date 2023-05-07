07 мая 2023

«Роскосмос» одним снимком показал масштаб пожаров в Свердловской области. Фото

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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, небо, солнце
В Свердловской области бушуют пожары Фото:
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Пожары в Свердловской области

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок пожаров в Свердловской области. На нем показаны масштабы задымленности нескольких населенных пунктов региона.

«Роскосмос продолжает следить за ситуацией с пожарами в Свердловской области», — пишет ведомство в Telegram. Этот снимок сделан с помощью спутника «Канопус-В», он оперативно оповещает наземные службы о стихийных бедствиях.

На снимке указаны деревни Дубровина в Тугулымском городском округе, Речкина в Талицком городском округе и Ермолина в Слободо-Туринском районе. Снимок был сделан утром 8 мая.

Свердловскую область охватили крупные пожары. Самую важную информацию URA.RU передает в онлайн-трансляции.

Пожары в Свердловской области: снимок "Роскосмоса"
Снимок спутника «Канопус-В»
Фото:

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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок пожаров в Свердловской области. На нем показаны масштабы задымленности нескольких населенных пунктов региона. «Роскосмос продолжает следить за ситуацией с пожарами в Свердловской области», — пишет ведомство в Telegram. Этот снимок сделан с помощью спутника «Канопус-В», он оперативно оповещает наземные службы о стихийных бедствиях. На снимке указаны деревни Дубровина в Тугулымском городском округе, Речкина в Талицком городском округе и Ермолина в Слободо-Туринском районе. Снимок был сделан утром 8 мая. Свердловскую область охватили крупные пожары. Самую важную информацию URA.RU передает в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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