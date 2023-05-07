«Роскосмос» одним снимком показал масштаб пожаров в Свердловской области. Фото

08 мая 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

В Свердловской области бушуют пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок пожаров в Свердловской области. На нем показаны масштабы задымленности нескольких населенных пунктов региона. «Роскосмос продолжает следить за ситуацией с пожарами в Свердловской области», — пишет ведомство в Telegram. Этот снимок сделан с помощью спутника «Канопус-В», он оперативно оповещает наземные службы о стихийных бедствиях. На снимке указаны деревни Дубровина в Тугулымском городском округе, Речкина в Талицком городском округе и Ермолина в Слободо-Туринском районе. Снимок был сделан утром 8 мая. Свердловскую область охватили крупные пожары. Самую важную информацию URA.RU передает в онлайн-трансляции. Снимок спутника «Канопус-В» Фото: telegram-канал «Роскосмоса»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок пожаров в Свердловской области. На нем показаны масштабы задымленности нескольких населенных пунктов региона. «Роскосмос продолжает следить за ситуацией с пожарами в Свердловской области», — пишет ведомство в Telegram. Этот снимок сделан с помощью спутника «Канопус-В», он оперативно оповещает наземные службы о стихийных бедствиях. На снимке указаны деревни Дубровина в Тугулымском городском округе, Речкина в Талицком городском округе и Ермолина в Слободо-Туринском районе. Снимок был сделан утром 8 мая. Свердловскую область охватили крупные пожары. Самую важную информацию URA.RU передает в онлайн-трансляции.