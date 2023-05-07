Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок пожаров в Свердловской области. На нем показаны масштабы задымленности нескольких населенных пунктов региона.
«Роскосмос продолжает следить за ситуацией с пожарами в Свердловской области», — пишет ведомство в Telegram. Этот снимок сделан с помощью спутника «Канопус-В», он оперативно оповещает наземные службы о стихийных бедствиях.
На снимке указаны деревни Дубровина в Тугулымском городском округе, Речкина в Талицком городском округе и Ермолина в Слободо-Туринском районе. Снимок был сделан утром 8 мая.
Свердловскую область охватили крупные пожары. Самую важную информацию URA.RU передает в онлайн-трансляции.
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