Сотрудники свердловской Госавтоинспекции чествуют героев Великой Победы и СВО. Фото

09 мая 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция разместила наклейки с портретами героев ВОВ и СВО Фото: Московец Илья © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции разместили на патрульных автомобилях наклейки с фотографиями героев Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн и локальных конфликтов современности. Таким образом они почтили память героев. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «9 мая на утреннем инструктаже автоинспекторы надели бейджи с фотографиями уральских героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, а на задних стеклах патрульных автомобилей разместили наклейки с их портретами. Сотрудники Госавтоинспекции чествуют героев Великой Победы и СВО», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице на площади 1905 года прошел парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции разместили на патрульных автомобилях наклейки с фотографиями героев Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн и локальных конфликтов современности. Таким образом они почтили память героев. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «9 мая на утреннем инструктаже автоинспекторы надели бейджи с фотографиями уральских героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, а на задних стеклах патрульных автомобилей разместили наклейки с их портретами. Сотрудники Госавтоинспекции чествуют героев Великой Победы и СВО», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице на площади 1905 года прошел парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с празднования Дня Победы в Екатеринбурге.