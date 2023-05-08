Сотрудники Госавтоинспекции разместили на патрульных автомобилях наклейки с фотографиями героев Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн и локальных конфликтов современности. Таким образом они почтили память героев. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«9 мая на утреннем инструктаже автоинспекторы надели бейджи с фотографиями уральских героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, а на задних стеклах патрульных автомобилей разместили наклейки с их портретами. Сотрудники Госавтоинспекции чествуют героев Великой Победы и СВО», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в уральской столице на площади 1905 года прошел парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с празднования Дня Победы в Екатеринбурге.
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