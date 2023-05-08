В Челябинской области в селе Тюлюк продают действующую туристическую базу за 10 миллионов рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.
«Продается за 10 миллионов рублей действующая, новая (открытие в 2021 году) турбаза в селе Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области. В самом сердце высокогорья Южного Урала у подножья Иремеля и Зигальги. С наработанной клиентской базой и обученным персоналом», — указано в объявлении на сайте «Авито».
На территории турбазы находятся два больших дома на 10 мест и три малых дома на 6 мест. Полная загруженность базы — 32 места. Дома оборудованы всем необходимым для комфортного проживания: подведено отопление от котельной, есть холодная вода, электричество, они подцеплены к единому септику. Дополнительно на территории находится беседка с газовой плитой, мангалом, стоянка для машин, котельная с комнатой для сторожей и складом.
Ранее в Челябинской области на продажу выставили базу отдыха на озере Большой Еланчик. Объект находится в 82 км от Челябинска и эксплуатируется круглосуточно. Стоимость составляет порядка 70 миллионов рублей.
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