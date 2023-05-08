В городе ЯНАО обновят автопарк автобусов

Власти Ноябрьска ищут поставщика пассажирских автобусов

09 мая 2023 в 05:52 Размер текста - 17 +

Цена за поставку автобусов составит более 214 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Ноябрьска (ЯНАО) ищут поставщика для закупки 15 автобусов для перевозки пассажиров. Согласно данным аукциона, размещенного на портале госзакупок, стоимость контракта составит более 214 миллионов рублей. «Объект закупки — поставка пассажирских автобусов. Заказчик — администрация города Ноябрьска. Цена контракта — 214 636 999,95 рублей. Количество — 15 штук», — говорится в документах. Поставщик должен предоставить автобусы в период с 1 июля по 31 октября. Оплата за пассажирский транспорт будет осуществляться за счет бюджета города Ноябрьска. Автобусы должны быть на газу с автоматической коробкой передач и рассчитаны на 25-30 посадочных мест, иметь широкие двери и проходы, накопительные площадки, поручни для стоящих пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что автопарк УМВД по Новому Уренгою (ЯНАО) пополнят 15 новыми автомобилями «УАЗ Патриот» в комплектации «Комфорт». Каждая машина обойдется в 1,7 миллиона рублей, не считая затрат на дополнительные аксессуары. Подрядчику придется самостоятельно докупить комплект зимней резины, диски для нее и коврики в салон.

Власти Ноябрьска (ЯНАО) ищут поставщика для закупки 15 автобусов для перевозки пассажиров. Согласно данным аукциона, размещенного на портале госзакупок, стоимость контракта составит более 214 миллионов рублей. «Объект закупки — поставка пассажирских автобусов. Заказчик — администрация города Ноябрьска. Цена контракта — 214 636 999,95 рублей. Количество — 15 штук», — говорится в документах. Поставщик должен предоставить автобусы в период с 1 июля по 31 октября. Оплата за пассажирский транспорт будет осуществляться за счет бюджета города Ноябрьска. Автобусы должны быть на газу с автоматической коробкой передач и рассчитаны на 25-30 посадочных мест, иметь широкие двери и проходы, накопительные площадки, поручни для стоящих пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что автопарк УМВД по Новому Уренгою (ЯНАО) пополнят 15 новыми автомобилями «УАЗ Патриот» в комплектации «Комфорт». Каждая машина обойдется в 1,7 миллиона рублей, не считая затрат на дополнительные аксессуары. Подрядчику придется самостоятельно докупить комплект зимней резины, диски для нее и коврики в салон.