В Москве сын выстрелил в мать из пистолета в ходе ссоры

Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу
В Москве мужчина выстрелил из пневматического оружия в собственную мать в ходе семейной соры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.
«В Москве на улице Подольских курсантов мужчина выстрелил в мать из пневматического оружия в ходе семейного конфликта», — передают информацию полицейских «Известия». Уточняется, что женщина получила ранения и доставлена в больницу.
Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина стрелял из автомата с балкона 20-го этажа жилого дома. Он запустил в воздух фейерверк, после чего открыл огонь из ружья.
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