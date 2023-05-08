В Москве сын выстрелил в мать из пистолета в ходе ссоры 09 мая 2023 в 06:19 Размер текста - 17 + Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве мужчина выстрелил из пневматического оружия в собственную мать в ходе семейной соры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД. «В Москве на улице Подольских курсантов мужчина выстрелил в мать из пневматического оружия в ходе семейного конфликта», — передают информацию полицейских «Известия». Уточняется, что женщина получила ранения и доставлена в больницу. Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина стрелял из автомата с балкона 20-го этажа жилого дома. Он запустил в воздух фейерверк, после чего открыл огонь из ружья. В Москве мужчина выстрелил из пневматического оружия в собственную мать в ходе семейной соры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД. «В Москве на улице Подольских курсантов мужчина выстрелил в мать из пневматического оружия в ходе семейного конфликта», — передают информацию полицейских «Известия». Уточняется, что женщина получила ранения и доставлена в больницу. Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина стрелял из автомата с балкона 20-го этажа жилого дома. Он запустил в воздух фейерверк, после чего открыл огонь из ружья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям