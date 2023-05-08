08 мая 2023

В Москве сын выстрелил в мать из пистолета в ходе ссоры

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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу Фото:

В Москве мужчина выстрелил из пневматического оружия в собственную мать в ходе семейной соры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«В Москве на улице Подольских курсантов мужчина выстрелил в мать из пневматического оружия в ходе семейного конфликта», — передают информацию полицейских «Известия». Уточняется, что женщина получила ранения и доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина стрелял из автомата с балкона 20-го этажа жилого дома. Он запустил в воздух фейерверк, после чего открыл огонь из ружья.

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В Москве мужчина выстрелил из пневматического оружия в собственную мать в ходе семейной соры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД. «В Москве на улице Подольских курсантов мужчина выстрелил в мать из пневматического оружия в ходе семейного конфликта», — передают информацию полицейских «Известия». Уточняется, что женщина получила ранения и доставлена в больницу. Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина стрелял из автомата с балкона 20-го этажа жилого дома. Он запустил в воздух фейерверк, после чего открыл огонь из ружья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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