Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 мая присоединился к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. О родственниках он рассказал в соцсетях.
«С днем Великой Победы, дорогие ямальцы! Мои родные, гордость нашей семьи — Иван Иванович Максимов и Михаил Емельянович Ерохин. Иван Иванович — родной брат бабушки, погиб в декабре 44-го под Будапештом за несколько месяцев до Победы», — написал в своем telegram-канале Артюхов.
Дядя бабушки главы округа Ерохин прошел всю войну, участвовал в обороне и контрнаступлении под Москвой, взятии Кенигсберга и вернулся с фронта в звании генерал-майора. Губернатор также поздравил ямальцев с праздником. Он отметил, что подвиг предков бессмертен.
Ранее организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году. Мероприятие проходит, в том числе, онлайн.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 мая присоединился к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. О родственниках он рассказал в соцсетях. «С днем Великой Победы, дорогие ямальцы! Мои родные, гордость нашей семьи — Иван Иванович Максимов и Михаил Емельянович Ерохин. Иван Иванович — родной брат бабушки, погиб в декабре 44-го под Будапештом за несколько месяцев до Победы», — написал в своем telegram-канале Артюхов. Дядя бабушки главы округа Ерохин прошел всю войну, участвовал в обороне и контрнаступлении под Москвой, взятии Кенигсберга и вернулся с фронта в звании генерал-майора. Губернатор также поздравил ямальцев с праздником. Он отметил, что подвиг предков бессмертен. Ранее организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году. Мероприятие проходит, в том числе, онлайн.