Артюхов 9 мая рассказал о родственниках-ветеранах. Фото

Губернатор ЯНАО Артюхов в рамках акции «Бессмертный полк» поделился историей своих родственников

09 мая 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов присоединился к акции «Бессмертный полк» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 мая присоединился к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. О родственниках он рассказал в соцсетях. «С днем Великой Победы, дорогие ямальцы! Мои родные, гордость нашей семьи — Иван Иванович Максимов и Михаил Емельянович Ерохин. Иван Иванович — родной брат бабушки, погиб в декабре 44-го под Будапештом за несколько месяцев до Победы», — написал в своем telegram-канале Артюхов. Дядя бабушки главы округа Ерохин прошел всю войну, участвовал в обороне и контрнаступлении под Москвой, взятии Кенигсберга и вернулся с фронта в звании генерал-майора. Губернатор также поздравил ямальцев с праздником. Он отметил, что подвиг предков бессмертен. Ранее организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году. Мероприятие проходит, в том числе, онлайн. Тelegram-канал Дмитрия Артюхова Тelegram-канал Дмитрия Артюхова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 мая присоединился к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. О родственниках он рассказал в соцсетях. «С днем Великой Победы, дорогие ямальцы! Мои родные, гордость нашей семьи — Иван Иванович Максимов и Михаил Емельянович Ерохин. Иван Иванович — родной брат бабушки, погиб в декабре 44-го под Будапештом за несколько месяцев до Победы», — написал в своем telegram-канале Артюхов. Дядя бабушки главы округа Ерохин прошел всю войну, участвовал в обороне и контрнаступлении под Москвой, взятии Кенигсберга и вернулся с фронта в звании генерал-майора. Губернатор также поздравил ямальцев с праздником. Он отметил, что подвиг предков бессмертен. Ранее организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году. Мероприятие проходит, в том числе, онлайн.