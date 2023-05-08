08 мая 2023
07 мая 2023
06 мая 2023

Артюхов 9 мая рассказал о родственниках-ветеранах. Фото

Губернатор ЯНАО Артюхов в рамках акции «Бессмертный полк» поделился историей своих родственников
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов присоединился к акции «Бессмертный полк» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 мая присоединился к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. О родственниках он рассказал в соцсетях.

«С днем Великой Победы, дорогие ямальцы! Мои родные, гордость нашей семьи — Иван Иванович Максимов и Михаил Емельянович Ерохин. Иван Иванович — родной брат бабушки, погиб в декабре 44-го под Будапештом за несколько месяцев до Победы», — написал в своем telegram-канале Артюхов.

Дядя бабушки главы округа Ерохин прошел всю войну, участвовал в обороне и контрнаступлении под Москвой, взятии Кенигсберга и вернулся с фронта в звании генерал-майора. Губернатор также поздравил ямальцев с праздником. Он отметил, что подвиг предков бессмертен.

Ранее организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году. Мероприятие проходит, в том числе, онлайн.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 9 мая присоединился к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. О родственниках он рассказал в соцсетях. «С днем Великой Победы, дорогие ямальцы! Мои родные, гордость нашей семьи — Иван Иванович Максимов и Михаил Емельянович Ерохин. Иван Иванович — родной брат бабушки, погиб в декабре 44-го под Будапештом за несколько месяцев до Победы», — написал в своем telegram-канале Артюхов. Дядя бабушки главы округа Ерохин прошел всю войну, участвовал в обороне и контрнаступлении под Москвой, взятии Кенигсберга и вернулся с фронта в звании генерал-майора. Губернатор также поздравил ямальцев с праздником. Он отметил, что подвиг предков бессмертен. Ранее организаторы «Бессмертного полка» отменили шествие в этом году. Мероприятие проходит, в том числе, онлайн.
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