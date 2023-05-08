Дмитрий Артюхов почтил память героев ВОВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским и председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным почтил память героев Великой Отечественной войны возложением цветов. Об этом сообщается в соцсетях.

«Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем Победы и почтил память героев Великой Отечественной войны. Война затронула каждую семью. Девять тысяч ямальцев ушли защищать Родину, каждый третий из них не вернулся домой. Их жертва — повод для великой скорби и вечной гордости», — сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89».

Ранее Артюхов присоединился к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. Он рассказал о своих родственниках-фронтовиках.