08 мая 2023
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06 мая 2023

Губернатор ЯНАО почтил память героев Великой Отечественной. Видео

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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов почтил память героев ВОВ Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским и председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным почтил память героев Великой Отечественной войны возложением цветов. Об этом сообщается в соцсетях.

«Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем Победы и почтил память героев Великой Отечественной войны. Война затронула каждую семью. Девять тысяч ямальцев ушли защищать Родину, каждый третий из них не вернулся домой. Их жертва — повод для великой скорби и вечной гордости», — сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89».

Ранее Артюхов присоединился к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. Он рассказал о своих родственниках-фронтовиках.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским и председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным почтил память героев Великой Отечественной войны возложением цветов. Об этом сообщается в соцсетях. «Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем Победы и почтил память героев Великой Отечественной войны. Война затронула каждую семью. Девять тысяч ямальцев ушли защищать Родину, каждый третий из них не вернулся домой. Их жертва — повод для великой скорби и вечной гордости», — сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89». Ранее Артюхов присоединился к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новых форматах. Он рассказал о своих родственниках-фронтовиках.
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