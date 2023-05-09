Генсек ООН назвал невозможным мир на Украине

09 мая 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Уверенность сторон конфликта в победе не позволяет установить мир на Украине, заявил Антониу Гутерриш Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обе стороны украинского конфликта уверены в своей победе, поэтому заключение мира на Украине на данный момент невозможно. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Переговоры о мире на Украине сейчас невозможны», — передает слова Гутерриша газета El Pais . Генсек добавил, что это объясняется наличием у обеих сторон конфликта полной уверенности в своей будущей победе. Диалог с конфликтующими сторонами важен, так как он поможет решать возникающие проблемы. Гутерриш выразил надежду, что в будущем удастся усадить за стол переговоров представителей России и Украины, чтобы добиться урегулирования конфликта. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что установить мир на Украине поможет избрание на пост президента США Дональда Трампа. Официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» подполковник Алексей Селиванов считает, что уговоры западных стран о перемирии с Россией станут для украинских властей ловушкой, передает «Федеральное агентство новостей».

Обе стороны украинского конфликта уверены в своей победе, поэтому заключение мира на Украине на данный момент невозможно. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Переговоры о мире на Украине сейчас невозможны», — передает слова Гутерриша газета El Pais. Генсек добавил, что это объясняется наличием у обеих сторон конфликта полной уверенности в своей будущей победе. Диалог с конфликтующими сторонами важен, так как он поможет решать возникающие проблемы. Гутерриш выразил надежду, что в будущем удастся усадить за стол переговоров представителей России и Украины, чтобы добиться урегулирования конфликта. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что установить мир на Украине поможет избрание на пост президента США Дональда Трампа. Официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» подполковник Алексей Селиванов считает, что уговоры западных стран о перемирии с Россией станут для украинских властей ловушкой, передает «Федеральное агентство новостей».