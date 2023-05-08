Екатеринбуржцев развезут по домам после праздничного салюта

Общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать до часа ночи 10 мая. Об этом сообщили в мэрии уральской столицы.
«9 мая будет обеспечено накопление транспорта на нескольких остановках. Автобусы будут ждать пассажиров на улице 8 Марта, на улице Радищева, на улице Бориса Ельцина, на проспекте Ленина. Сбор троллейбусов ожидается на улице Карла Либкнехта, на улице Малышева и на Белинского. Трамваи будут ждать горожан на проспекте Ленина. Проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих будет бесплатным», — заявили в пресс-службе городской мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. На площади 1905 года прошел парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. Впервые в марше показали комплекс «Синяя птица», предназначенный, в том числе, для поиска космонавтов на месте приземления.
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