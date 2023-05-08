Екатеринбуржцев развезут по домам после праздничного салюта

09 мая 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

В День Победы общественный транспорт будет работать до 1 часа ночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать до часа ночи 10 мая. Об этом сообщили в мэрии уральской столицы. «9 мая будет обеспечено накопление транспорта на нескольких остановках. Автобусы будут ждать пассажиров на улице 8 Марта, на улице Радищева, на улице Бориса Ельцина, на проспекте Ленина. Сбор троллейбусов ожидается на улице Карла Либкнехта, на улице Малышева и на Белинского. Трамваи будут ждать горожан на проспекте Ленина. Проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих будет бесплатным», — заявили в пресс-службе городской мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. На площади 1905 года прошел парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. Впервые в марше показали комплекс «Синяя птица», предназначенный, в том числе, для поиска космонавтов на месте приземления.

Общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать до часа ночи 10 мая. Об этом сообщили в мэрии уральской столицы. «9 мая будет обеспечено накопление транспорта на нескольких остановках. Автобусы будут ждать пассажиров на улице 8 Марта, на улице Радищева, на улице Бориса Ельцина, на проспекте Ленина. Сбор троллейбусов ожидается на улице Карла Либкнехта, на улице Малышева и на Белинского. Трамваи будут ждать горожан на проспекте Ленина. Проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих будет бесплатным», — заявили в пресс-службе городской мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. На площади 1905 года прошел парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. Впервые в марше показали комплекс «Синяя птица», предназначенный, в том числе, для поиска космонавтов на месте приземления.