В Москве на Красной площади начался торжественный Парад Победы. Мероприятие посвящено подвигу советского народа в борьбе с нацизмом и 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь. Также на парад приехали главы семи стран СНГ. На мероприятии присутствуют депутаты Госдумы, а также премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Парад начался с внесения на Красную площадь государственного флага России. Командует парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
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