В Москве начался Парад Победы. Онлайн-трансляция

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Парад Победы. Москва
На Красной площади начался Парад Победы Фото:

В Москве на Красной площади начался торжественный Парад Победы. Мероприятие посвящено подвигу советского народа в борьбе с нацизмом и 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь. Также на парад приехали главы семи стран СНГ. На мероприятии присутствуют депутаты Госдумы, а также премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Парад начался с внесения на Красную площадь государственного флага России. Командует парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

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В Москве на Красной площади начался торжественный Парад Победы. Мероприятие посвящено подвигу советского народа в борьбе с нацизмом и 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь. Также на парад приехали главы семи стран СНГ. На мероприятии присутствуют депутаты Госдумы, а также премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Парад начался с внесения на Красную площадь государственного флага России. Командует парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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