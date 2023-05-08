08 мая 2023

В последней серии нового сезона «Гриффинов» Мэг выходит в Челябинске замуж

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Венчание Мэг и Ивана проходит в одном из храмов Челябинска Фото:

В 20-й серии нового, 21-го, сезона популярного мультсериала «Гриффины» (США) Мэг в Челябинске выходит замуж. Эпизодом «Из России с любовью, часть 2» сезон заканчивается.

Согласно аннотации к сериалу, Мэг довольна жизнью в Челябинске, однако скучает по американской еде. Ее друг, хакер Иван, предлагает Мэг пожениться. Она соглашается. Венчание проходит в одном из храмов Челябинска. Поскольку Мэг грустит из-за того, что на свадьбе не было ее близких, Иван предлагает ей вместе поехать в США. Довольная Мэг соглашается, но узнает, что Иван использовал ее для получения грин-карты. Она через аккаунт Ивана специально критикует российскую культуру, после чего за Иваном приезжают военные. Мэг возвращается в США.

В предыдущей серии было показано, как Мэг оказалась в Челябинске. У говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хакер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. В Челябинске они находят хакера, которого зовут Иван. Между Иваном и Мэг начинаются романтические отношения и девушка решает остаться в Челябинске.

«Гриффины» транслируются в США с января 1999 года. 21-й сезон американского анимационного телесериала завершился 7 мая 2023 года.

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В 20-й серии нового, 21-го, сезона популярного мультсериала «Гриффины» (США) Мэг в Челябинске выходит замуж. Эпизодом «Из России с любовью, часть 2» сезон заканчивается. Согласно аннотации к сериалу, Мэг довольна жизнью в Челябинске, однако скучает по американской еде. Ее друг, хакер Иван, предлагает Мэг пожениться. Она соглашается. Венчание проходит в одном из храмов Челябинска. Поскольку Мэг грустит из-за того, что на свадьбе не было ее близких, Иван предлагает ей вместе поехать в США. Довольная Мэг соглашается, но узнает, что Иван использовал ее для получения грин-карты. Она через аккаунт Ивана специально критикует российскую культуру, после чего за Иваном приезжают военные. Мэг возвращается в США. В предыдущей серии было показано, как Мэг оказалась в Челябинске. У говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хакер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. В Челябинске они находят хакера, которого зовут Иван. Между Иваном и Мэг начинаются романтические отношения и девушка решает остаться в Челябинске. «Гриффины» транслируются в США с января 1999 года. 21-й сезон американского анимационного телесериала завершился 7 мая 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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