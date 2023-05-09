Путин заявил, что для России нет недружественных народов

Россия видит будущее стабильным и мирным, заявил Владимир Путин
Для России нет недружественных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы.
«Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке», — заявил Путин. Он добавил, что Россия желает видеть будущее мирным, свободным и стабильным, а также считает, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна.
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