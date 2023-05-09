Путин заявил, что для России нет недружественных народов

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, парад, шойгу сергей, путин владимир, день победы, 9 мая, красная площадь
Россия видит будущее стабильным и мирным, заявил Владимир Путин Фото:

Для России нет недружественных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы.

«Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке», — заявил Путин. Он добавил, что Россия желает видеть будущее мирным, свободным и стабильным, а также считает, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна.

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Для России нет недружественных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы. «Для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке», — заявил Путин. Он добавил, что Россия желает видеть будущее мирным, свободным и стабильным, а также считает, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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