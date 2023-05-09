Путин: украинский народ стал заложником Запада

Запад использует Украину в качестве разменной монеты в своем стремлении уничтожить традиционные ценности и навязать свои правила. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Параде Победы.
«Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада», — заявил Путин. Он добавил, что Запад имеет желание продолжать навязывать свои правила, в связи с чем устраивает по всему миру конфликты и перевороты, а также ликвидирует традиционные ценности.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Запад взращивает на Украине нацизм. По мнению спикера, западные страны осуществляют поддержку нацизму на Украине для достижения своих целей.
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