Путин: украинский народ стал заложником Запада

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Запад сохраняет желание навязывать свои правила всему миру, заявил Владимир Путин Фото:

Запад использует Украину в качестве разменной монеты в своем стремлении уничтожить традиционные ценности и навязать свои правила. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Параде Победы.

«Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада», — заявил Путин. Он добавил, что Запад имеет желание продолжать навязывать свои правила, в связи с чем устраивает по всему миру конфликты и перевороты, а также ликвидирует традиционные ценности.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Запад взращивает на Украине нацизм. По мнению спикера, западные страны осуществляют поддержку нацизму на Украине для достижения своих целей.

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Запад использует Украину в качестве разменной монеты в своем стремлении уничтожить традиционные ценности и навязать свои правила. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Параде Победы. «Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада», — заявил Путин. Он добавил, что Запад имеет желание продолжать навязывать свои правила, в связи с чем устраивает по всему миру конфликты и перевороты, а также ликвидирует традиционные ценности. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Запад взращивает на Украине нацизм. По мнению спикера, западные страны осуществляют поддержку нацизму на Украине для достижения своих целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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