Пригожин раскрыл, когда ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута

Пригожин: ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута через несколько дней
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Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Бахмуте еще на несколько дней, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Бахмуте (Артемовске) еще на несколько дней. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.

«Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», — кратко прокомментировал ситуацию Пригожин. Слова основателя ЧВК «Вагнера» приводит его пресс-служба в Telegram. Он также отметил, что его штурмовые отряды еще не получили боеприпасы.

Ранее Пригожин объявлял о передаче позиций в Бахмуте спецназу «Ахмат» 10 мая. Он отметил, что его бойцам не хватает боеприпасов. После этого в Минобороны России было принято решение выделить ЧВК «Вагнер» боеприпасы.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Бахмуте (Артемовске) еще на несколько дней. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. «Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», — кратко прокомментировал ситуацию Пригожин. Слова основателя ЧВК «Вагнера» приводит его пресс-служба в Telegram. Он также отметил, что его штурмовые отряды еще не получили боеприпасы. Ранее Пригожин объявлял о передаче позиций в Бахмуте спецназу «Ахмат» 10 мая. Он отметил, что его бойцам не хватает боеприпасов. После этого в Минобороны России было принято решение выделить ЧВК «Вагнер» боеприпасы.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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