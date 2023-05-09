Пригожин раскрыл, когда ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Бахмуте (Артемовске) еще на несколько дней. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
«Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», — кратко прокомментировал ситуацию Пригожин. Слова основателя ЧВК «Вагнера» приводит его пресс-служба в Telegram. Он также отметил, что его штурмовые отряды еще не получили боеприпасы.
Ранее Пригожин объявлял о передаче позиций в Бахмуте спецназу «Ахмат» 10 мая. Он отметил, что его бойцам не хватает боеприпасов. После этого в Минобороны России было принято решение выделить ЧВК «Вагнер» боеприпасы.
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