Курганские власти определили, кто получит миллион рублей за погибших в пожарах

Правительство Курганской области выплатит по миллиону рублей семьям погибших в пожарах

09 мая 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Выплата в размере миллиона рублей будет поровну разделена между членами семьи погибшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Выплаты в размере одного миллиона рублей получат члены семей погибших в масштабных пожарах Курганской области. Об этом сообщается в постановлении правительства региона от 9 мая. «Предоставление денежной выплаты членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, которые находились на иждивении) будет осуществляться в размере одного миллиона рублей, разделенного поровну на каждого члена семьи. Единовременная выплата может быть представлена в полном объеме одному из членов семьи погибшего в результате ЧС, но только с письменного согласия других членов семьи», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. Ранее URA.RU писало, что семьям погибших из-за масштабных пожаров в Курганской области выплатят по миллиону рублей. По информации правительства региона, выплаты начнутся в ближайшие дни.

Выплаты в размере одного миллиона рублей получат члены семей погибших в масштабных пожарах Курганской области. Об этом сообщается в постановлении правительства региона от 9 мая. «Предоставление денежной выплаты членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, которые находились на иждивении) будет осуществляться в размере одного миллиона рублей, разделенного поровну на каждого члена семьи. Единовременная выплата может быть представлена в полном объеме одному из членов семьи погибшего в результате ЧС, но только с письменного согласия других членов семьи», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. Ранее URA.RU писало, что семьям погибших из-за масштабных пожаров в Курганской области выплатят по миллиону рублей. По информации правительства региона, выплаты начнутся в ближайшие дни.