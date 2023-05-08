Курганские власти определили, кто получит миллион рублей за погибших в пожарах

Выплаты в размере одного миллиона рублей получат члены семей погибших в масштабных пожарах Курганской области. Об этом сообщается в постановлении правительства региона от 9 мая.
«Предоставление денежной выплаты членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, которые находились на иждивении) будет осуществляться в размере одного миллиона рублей, разделенного поровну на каждого члена семьи. Единовременная выплата может быть представлена в полном объеме одному из членов семьи погибшего в результате ЧС, но только с письменного согласия других членов семьи», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее URA.RU писало, что семьям погибших из-за масштабных пожаров в Курганской области выплатят по миллиону рублей. По информации правительства региона, выплаты начнутся в ближайшие дни.
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