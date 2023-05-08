08 мая 2023

Курганские власти определили, кто получит миллион рублей за погибших в пожарах

Правительство Курганской области выплатит по миллиону рублей семьям погибших в пожарах
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплата в размере миллиона рублей будет поровну разделена между членами семьи погибшего Фото:
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Выплаты в размере одного миллиона рублей получат члены семей погибших в масштабных пожарах Курганской области. Об этом сообщается в постановлении правительства региона от 9 мая.

«Предоставление денежной выплаты членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, которые находились на иждивении) будет осуществляться в размере одного миллиона рублей, разделенного поровну на каждого члена семьи. Единовременная выплата может быть представлена в полном объеме одному из членов семьи погибшего в результате ЧС, но только с письменного согласия других членов семьи», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее URA.RU писало, что семьям погибших из-за масштабных пожаров в Курганской области выплатят по миллиону рублей. По информации правительства региона, выплаты начнутся в ближайшие дни.

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Выплаты в размере одного миллиона рублей получат члены семей погибших в масштабных пожарах Курганской области. Об этом сообщается в постановлении правительства региона от 9 мая. «Предоставление денежной выплаты членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, которые находились на иждивении) будет осуществляться в размере одного миллиона рублей, разделенного поровну на каждого члена семьи. Единовременная выплата может быть представлена в полном объеме одному из членов семьи погибшего в результате ЧС, но только с письменного согласия других членов семьи», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. Ранее URA.RU писало, что семьям погибших из-за масштабных пожаров в Курганской области выплатят по миллиону рублей. По информации правительства региона, выплаты начнутся в ближайшие дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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