Губернатор ХМАО облетела Нижневартовск с портретами «Бессмертного полка». Видео

09 мая 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Губернатор Комарова облетела Нижневартовск на самолете пилотажной группы «Барсы» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова с волонтерами Победы приняла участие в акции «Бессмертный полк в небе Югры». Глава региона облетела Нижневартовск на самолете пилотажной группы «Барсы», на фюзеляже которого был размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны, передает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей округа. «В Нижневартовске губернатор встретилась с пилотажной группой „Барсы“. Совместно с „Волонтерами Победы“ она приняла участие в полете, посвященном героям Великой Отечественной войны. На фюзеляжах самолетов разместили более двух тысяч фотографий ветеранов, включая портрет дедушки Комаровой — Владимира Федюченко, участника освобождения Севастополя», — сообщает ведомство. «Барсы» с губернатором совершили облет Нижневартовска. Комарова сидела в кресле второго пилота. За штурвалом был руководитель пилотажной группы Иван Барсов. Ранее URA.RU писало о планах губернатора пролететь в небе над Нижневартовском. Из-за сильного ветра фигуры высшего пилотажа летчики выполнять не стали, ограничившись несколькими кругами над городом.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова с волонтерами Победы приняла участие в акции «Бессмертный полк в небе Югры». Глава региона облетела Нижневартовск на самолете пилотажной группы «Барсы», на фюзеляже которого был размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны, передает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей округа. «В Нижневартовске губернатор встретилась с пилотажной группой „Барсы“. Совместно с „Волонтерами Победы“ она приняла участие в полете, посвященном героям Великой Отечественной войны. На фюзеляжах самолетов разместили более двух тысяч фотографий ветеранов, включая портрет дедушки Комаровой — Владимира Федюченко, участника освобождения Севастополя», — сообщает ведомство. «Барсы» с губернатором совершили облет Нижневартовска. Комарова сидела в кресле второго пилота. За штурвалом был руководитель пилотажной группы Иван Барсов. Ранее URA.RU писало о планах губернатора пролететь в небе над Нижневартовском. Из-за сильного ветра фигуры высшего пилотажа летчики выполнять не стали, ограничившись несколькими кругами над городом.