08 мая 2023
07 мая 2023

Губернатор ХМАО облетела Нижневартовск с портретами «Бессмертного полка». Видео

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Молодёжная акция «Звезда Победы» с участием Губернатора Югры Натальи Комаровой и вело и мотопробег. Сургут, авиашоу, барсы
Губернатор Комарова облетела Нижневартовск на самолете пилотажной группы «Барсы» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова с волонтерами Победы приняла участие в акции «Бессмертный полк в небе Югры». Глава региона облетела Нижневартовск на самолете пилотажной группы «Барсы», на фюзеляже которого был размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны, передает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей округа.

«В Нижневартовске губернатор встретилась с пилотажной группой „Барсы“. Совместно с „Волонтерами Победы“ она приняла участие в полете, посвященном героям Великой Отечественной войны. На фюзеляжах самолетов разместили более двух тысяч фотографий ветеранов, включая портрет дедушки Комаровой — Владимира Федюченко, участника освобождения Севастополя», — сообщает ведомство.

«Барсы» с губернатором совершили облет Нижневартовска. Комарова сидела в кресле второго пилота. За штурвалом был руководитель пилотажной группы Иван Барсов.

Ранее URA.RU писало о планах губернатора пролететь в небе над Нижневартовском. Из-за сильного ветра фигуры высшего пилотажа летчики выполнять не стали, ограничившись несколькими кругами над городом.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова с волонтерами Победы приняла участие в акции «Бессмертный полк в небе Югры». Глава региона облетела Нижневартовск на самолете пилотажной группы «Барсы», на фюзеляже которого был размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны, передает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей округа. «В Нижневартовске губернатор встретилась с пилотажной группой „Барсы“. Совместно с „Волонтерами Победы“ она приняла участие в полете, посвященном героям Великой Отечественной войны. На фюзеляжах самолетов разместили более двух тысяч фотографий ветеранов, включая портрет дедушки Комаровой — Владимира Федюченко, участника освобождения Севастополя», — сообщает ведомство. «Барсы» с губернатором совершили облет Нижневартовска. Комарова сидела в кресле второго пилота. За штурвалом был руководитель пилотажной группы Иван Барсов. Ранее URA.RU писало о планах губернатора пролететь в небе над Нижневартовском. Из-за сильного ветра фигуры высшего пилотажа летчики выполнять не стали, ограничившись несколькими кругами над городом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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