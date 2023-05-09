09 мая 2023

Из-за закрытия перекрестка в Кургане автобусы сменять маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, пазик, автобус, пассажиры, паз, общественный траснпорт
Названы новые остановки для некоторых курганских автобусов Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане закрывают перекресток улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге. Из-за этого автобусам придется сменить маршрут. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В связи с проведением ремонтных работ на перекрестке улиц Коли Мяготина — Рихарда Зорге с 10 мая до 24:00 17 мая 2023 года перекресток будет закрыт для движения транспорта. Посадка высадка пассажиров на указанном участке будет осуществляться на остановочных пунктах «Вокзал», «Магазин «Детский мир»», — рассказали корреспонденту URA.RU в курганской мэрии.

Сообщается, что на участке дороги будут менять коллектор, так как на Коли Мяготина критический процент износа сетей. В МКУ «Транспортное управление» пояснили о новых маршрутов для некоторых автобусов:

  • Площадь Собанина, улицы Рихарда Зорге, Радионова, 1 Мая, Коли Мяготина, а затем по маршрутам в прямом и обратном направлениях: № 2, №19, №24, №29, №64, №65, №74, №76, №92, №94, №99, №311, №319, №339, №353, №359, №360;
  • Площадь Собанина, улицы Рихарда Зорге, Радионова, 1 Мая, Коли Мяготина, Невежина, Бажова: №18, №31, №51, №55, №58, №62, №70, №301, №304

Ранее URA.RU писало, что курганцам назвали сроки закрытия оживленного перекрестка. Его закроют после майских праздников. Также сообщалось, что курганские автобусы меняли маршрут из-за празднования Дня Победы. На некоторых улицах запретили движение всех видов транспорта.

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В Кургане закрывают перекресток улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге. Из-за этого автобусам придется сменить маршрут. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «В связи с проведением ремонтных работ на перекрестке улиц Коли Мяготина — Рихарда Зорге с 10 мая до 24:00 17 мая 2023 года перекресток будет закрыт для движения транспорта. Посадка высадка пассажиров на указанном участке будет осуществляться на остановочных пунктах «Вокзал», «Магазин «Детский мир»», — рассказали корреспонденту URA.RU в курганской мэрии. Сообщается, что на участке дороги будут менять коллектор, так как на Коли Мяготина критический процент износа сетей. В МКУ «Транспортное управление» пояснили о новых маршрутов для некоторых автобусов: Ранее URA.RU писало, что курганцам назвали сроки закрытия оживленного перекрестка. Его закроют после майских праздников. Также сообщалось, что курганские автобусы меняли маршрут из-за празднования Дня Победы. На некоторых улицах запретили движение всех видов транспорта.
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