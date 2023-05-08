08 мая 2023

Курганские власти отдадут часть зарплаты погорельцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Власти решили отдать часть своих зарплат, чтобы помочь погорельцам Фото:
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Правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Об этом сообщает губернатор региона Вадим Шумков.

«Приняли решение передать часть зарплаты сотрудников погорельцам. То же самое рекомендуем сделать и сотрудникам муниципальных администраций. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — пишет Шумков в своем telegram-канале.

Ранее правительство Курганской области выпустило постановление о выплатах семьям погибших в пожарах. Как сообщается в указе, члены семей погибших получат по миллиону рублей.

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Правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Об этом сообщает губернатор региона Вадим Шумков. «Приняли решение передать часть зарплаты сотрудников погорельцам. То же самое рекомендуем сделать и сотрудникам муниципальных администраций. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Ранее правительство Курганской области выпустило постановление о выплатах семьям погибших в пожарах. Как сообщается в указе, члены семей погибших получат по миллиону рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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