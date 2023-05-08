Курганские власти отдадут часть зарплаты погорельцам

Власти решили отдать часть своих зарплат, чтобы помочь погорельцам
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Об этом сообщает губернатор региона Вадим Шумков.
«Приняли решение передать часть зарплаты сотрудников погорельцам. То же самое рекомендуем сделать и сотрудникам муниципальных администраций. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», — пишет Шумков в своем telegram-канале.
Ранее правительство Курганской области выпустило постановление о выплатах семьям погибших в пожарах. Как сообщается в указе, члены семей погибших получат по миллиону рублей.
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