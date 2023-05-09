РБК: Лукашенко отсутствовал на завтраке лидеров СНГ после парада Победы

09 мая 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко не посетил праздничный завтрак, где были другие главы стран СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент республики Беларусь Александр Лукашенко не посетил совместный завтрак иностранных лидеров, которые были приглашены на парад Победы в Москве 9 мая. Об свидетельствуют общие фотографии со встречи, на которых белорусского главы не было. «Александра Лукашенко не было на совместном завтраке иностранных лидеров, приглашенных на парад Победы в Москву», — отмечают авторы агентства РБК. Пока что официального комментария представителей Москвы и Минска по этому поводу не поступало. Алесандр Лукашенко в этом году посетил Россию для участия в параде Победы в Москве. Кроме него в праздничном мероприятии участвовали главы Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко не посетил совместный завтрак иностранных лидеров, которые были приглашены на парад Победы в Москве 9 мая. Об свидетельствуют общие фотографии со встречи, на которых белорусского главы не было. «Александра Лукашенко не было на совместном завтраке иностранных лидеров, приглашенных на парад Победы в Москву», — отмечают авторы агентства РБК. Пока что официального комментария представителей Москвы и Минска по этому поводу не поступало. Алесандр Лукашенко в этом году посетил Россию для участия в параде Победы в Москве. Кроме него в праздничном мероприятии участвовали главы Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.