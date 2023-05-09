МИД Украины назвало аморальным шагом участие лидеров стран СНГ в параде Победы в Москве

В Киеве назвали визит лидеров Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Москву для участия в параде Победы проявлением неуважения к украинскому народу и аморальным шагом. С такой позицией выступили в МИД Украины.
«Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств [Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана] в публичном мероприятии наряду с [российским президентом РФ Владимиром Путиным], как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу», — подчеркнули в ведомстве страны.
Россия традиционно в День Победы отметила 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в мероприятии в этом году в Москву прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Несмотря на отмену Дня Победы на Украине, жители Киева приходят в парк Славы для возложения цветов к Вечному огню. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Евросоюз продолжать поддержку Украины, пишет RT. Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Национальная служба новостей».
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