Певец Shaman (Ярослав Дронов) зажег на Плотинке в Екатеринбурге на гала-концерте «Дорога к Победе», который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артист выступил со своими хитами и поблагодарил фанатов за поддержку, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Shaman сразу поднялся на сцену заряженным. На Плотинке его встретили бурными аплодисментами. После своей песни он поблагодарил поклонников за поддержку», — сообщил журналист агентства.
Ранее URA.RU писало, что Shaman рассказал, почему не стал выступать в Москве на празднике 9 мая, а выбрал Екатеринбург. Он отметил, что для него это было не принципиально.
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