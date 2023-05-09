Shaman зажег на гала-концерте в Екатеринбурге в честь Дня Победы. Фото

В Екатеринбурге на День Победы выступил Shaman

09 мая 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Артист исполнил свои хиты на Плотинке в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Shaman (Ярослав Дронов) зажег на Плотинке в Екатеринбурге на гала-концерте «Дорога к Победе», который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артист выступил со своими хитами и поблагодарил фанатов за поддержку, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Shaman сразу поднялся на сцену заряженным. На Плотинке его встретили бурными аплодисментами. После своей песни он поблагодарил поклонников за поддержку», — сообщил журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что Shaman рассказал, почему не стал выступать в Москве на празднике 9 мая, а выбрал Екатеринбург. Он отметил, что для него это было не принципиально. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

Певец Shaman (Ярослав Дронов) зажег на Плотинке в Екатеринбурге на гала-концерте «Дорога к Победе», который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артист выступил со своими хитами и поблагодарил фанатов за поддержку, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Shaman сразу поднялся на сцену заряженным. На Плотинке его встретили бурными аплодисментами. После своей песни он поблагодарил поклонников за поддержку», — сообщил журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что Shaman рассказал, почему не стал выступать в Москве на празднике 9 мая, а выбрал Екатеринбург. Он отметил, что для него это было не принципиально.