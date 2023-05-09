Shaman зажег на гала-концерте в Екатеринбурге в честь Дня Победы. Фото

В Екатеринбурге на День Победы выступил Shaman
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, шаман, shaman, Дронов Яровслав
Артист исполнил свои хиты на Плотинке в Екатеринбурге Фото:

Певец Shaman (Ярослав Дронов) зажег на Плотинке в Екатеринбурге на гала-концерте «Дорога к Победе», который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артист выступил со своими хитами и поблагодарил фанатов за поддержку, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Shaman сразу поднялся на сцену заряженным. На Плотинке его встретили бурными аплодисментами. После своей песни он поблагодарил поклонников за поддержку», — сообщил журналист агентства.

Ранее URA.RU писало, что Shaman рассказал, почему не стал выступать в Москве на празднике 9 мая, а выбрал Екатеринбург. Он отметил, что для него это было не принципиально.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) зажег на Плотинке в Екатеринбурге на гала-концерте «Дорога к Победе», который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артист выступил со своими хитами и поблагодарил фанатов за поддержку, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Shaman сразу поднялся на сцену заряженным. На Плотинке его встретили бурными аплодисментами. После своей песни он поблагодарил поклонников за поддержку», — сообщил журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что Shaman рассказал, почему не стал выступать в Москве на празднике 9 мая, а выбрал Екатеринбург. Он отметил, что для него это было не принципиально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...