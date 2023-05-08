В Прикамье нашли тело пропавшего на сплаве туриста

09 мая 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

В Прикамье нашли тело туриста, который пропал на сплаве по реке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае обнаружили тело пропавшего на сплаве по реке Вижай туриста. Об этом написала супруга погибшего на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ивана Замерова нашли. Спасибо всем за поддержку и сочувствие. О времени прощания сообщим позже», — сообщила жена погибшего, Ольга. «Иван Замеров пропал 29 апреля во время сплава по реке Вижай. Примерно в трех километрах от поселка Сараны байдарка, в которой находился путешественник, перевернулась», — писали в СМИ, ссылаясь на супругу туриста. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае на реке Вижай из-за подъема воды была опасность прохождения некоторых участков. Региональное минприроды рекомендовало туристам повременить со сплавом в районе поселка Пашия на участке около Пашийского металлургическо-цементного завода.

В Пермском крае обнаружили тело пропавшего на сплаве по реке Вижай туриста. Об этом написала супруга погибшего на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ивана Замерова нашли. Спасибо всем за поддержку и сочувствие. О времени прощания сообщим позже», — сообщила жена погибшего, Ольга. «Иван Замеров пропал 29 апреля во время сплава по реке Вижай. Примерно в трех километрах от поселка Сараны байдарка, в которой находился путешественник, перевернулась», — писали в СМИ, ссылаясь на супругу туриста. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае на реке Вижай из-за подъема воды была опасность прохождения некоторых участков. Региональное минприроды рекомендовало туристам повременить со сплавом в районе поселка Пашия на участке около Пашийского металлургическо-цементного завода.