09 мая 2023

Британия и США задумали создать новую коалицию для восстановления Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Британия намерена в июне 2023 года провести конференцию для создания коалиции для помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал госсекретаря США Энтони Блинкена сосредоточиться на работе по восстановлению Украины и создать для этого новую коалицию. По словам Клеверли, Британия намерена в июне 2023 года провести конференцию по этому вопросу.

«Мы должны смотреть [на ситуацию вокруг Украины] не только через призму [военного] конфликта, но и фокусироваться на будущей работе по восстановлению, которая неизбежно потребуется. Великобритания рада провести [в июне] конференцию по восстановлению Украины, которая будет направлена на выстраивание коалиции [по этому вопросу]», — Клеверли на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне по итогам двусторонних переговоров. Трансляция велась на youtube-канале государственного департамента США.

После начала российской спецоперации на Украине многие страны Запада и США встали на сторону Киева и начали активно помогать вооружением и денежными траншами. Накануне Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. В Минобороны США уточнили, что деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны, сообщает RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал госсекретаря США Энтони Блинкена сосредоточиться на работе по восстановлению Украины и создать для этого новую коалицию. По словам Клеверли, Британия намерена в июне 2023 года провести конференцию по этому вопросу. «Мы должны смотреть [на ситуацию вокруг Украины] не только через призму [военного] конфликта, но и фокусироваться на будущей работе по восстановлению, которая неизбежно потребуется. Великобритания рада провести [в июне] конференцию по восстановлению Украины, которая будет направлена на выстраивание коалиции [по этому вопросу]», — Клеверли на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне по итогам двусторонних переговоров. Трансляция велась на youtube-канале государственного департамента США. После начала российской спецоперации на Украине многие страны Запада и США встали на сторону Киева и начали активно помогать вооружением и денежными траншами. Накануне Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. В Минобороны США уточнили, что деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...