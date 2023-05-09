Британия и США задумали создать новую коалицию для восстановления Украины

10 мая 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

Британия намерена в июне 2023 года провести конференцию для создания коалиции для помощи Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал госсекретаря США Энтони Блинкена сосредоточиться на работе по восстановлению Украины и создать для этого новую коалицию. По словам Клеверли, Британия намерена в июне 2023 года провести конференцию по этому вопросу. «Мы должны смотреть [на ситуацию вокруг Украины] не только через призму [военного] конфликта, но и фокусироваться на будущей работе по восстановлению, которая неизбежно потребуется. Великобритания рада провести [в июне] конференцию по восстановлению Украины, которая будет направлена на выстраивание коалиции [по этому вопросу]», — Клеверли на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне по итогам двусторонних переговоров. Трансляция велась на youtube-канале государственного департамента США. После начала российской спецоперации на Украине многие страны Запада и США встали на сторону Киева и начали активно помогать вооружением и денежными траншами. Накануне Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. В Минобороны США уточнили, что деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны, сообщает RT.

МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал госсекретаря США Энтони Блинкена сосредоточиться на работе по восстановлению Украины и создать для этого новую коалицию. По словам Клеверли, Британия намерена в июне 2023 года провести конференцию по этому вопросу. «Мы должны смотреть [на ситуацию вокруг Украины] не только через призму [военного] конфликта, но и фокусироваться на будущей работе по восстановлению, которая неизбежно потребуется. Великобритания рада провести [в июне] конференцию по восстановлению Украины, которая будет направлена на выстраивание коалиции [по этому вопросу]», — Клеверли на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне по итогам двусторонних переговоров. Трансляция велась на youtube-канале государственного департамента США. После начала российской спецоперации на Украине многие страны Запада и США встали на сторону Киева и начали активно помогать вооружением и денежными траншами. Накануне Вашингтон выделил Украине очередной пакет помощи на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. В Минобороны США уточнили, что деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны, сообщает RT.