CNN: Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования журналистки

10 мая 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Дональда Трампа обязали выплатить пять миллионов долларов, сообщает СМИ Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Суд в Соединенных штатах Америки признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилование журналистки Джин Кэрролл. Суммарно Трамп должен возместить ущерб на пять миллионов долларов, сообщают в СМИ. «Суд в США признал Трампа виновным по делу о попытки изнасилования писательницы и журналисты Джин Кэрролл. Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба Кэрролл за успешное доказательство ее иска о клевете против него», — сообщает CNN . Помимо этого экс-президент США должен выплатить еще примерно два миллиона долларов в качестве компенсаций за ее гражданский иск о побоях, передает слова присяжных в суде СМИ. Таким образом общая сумма компенсаций Кэрролл от Трампа составит пять миллионов долларов. Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании. По словам журналистки, 29 лет назад экс-президент США якобы заманил ее в примерочную магазина и там совершил насильственные действия.

Суд в Соединенных штатах Америки признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилование журналистки Джин Кэрролл. Суммарно Трамп должен возместить ущерб на пять миллионов долларов, сообщают в СМИ. «Суд в США признал Трампа виновным по делу о попытки изнасилования писательницы и журналисты Джин Кэрролл. Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба Кэрролл за успешное доказательство ее иска о клевете против него», — сообщает CNN. Помимо этого экс-президент США должен выплатить еще примерно два миллиона долларов в качестве компенсаций за ее гражданский иск о побоях, передает слова присяжных в суде СМИ. Таким образом общая сумма компенсаций Кэрролл от Трампа составит пять миллионов долларов. Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании. По словам журналистки, 29 лет назад экс-президент США якобы заманил ее в примерочную магазина и там совершил насильственные действия.