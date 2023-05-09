09 мая 2023

CNN: Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования журналистки

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональда Трампа обязали выплатить пять миллионов долларов, сообщает СМИ Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Суд в Соединенных штатах Америки признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилование журналистки Джин Кэрролл. Суммарно Трамп должен возместить ущерб на пять миллионов долларов, сообщают в СМИ.

«Суд в США признал Трампа виновным по делу о попытки изнасилования писательницы и журналисты Джин Кэрролл. Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба Кэрролл за успешное доказательство ее иска о клевете против него», — сообщает CNN.

Помимо этого экс-президент США должен выплатить еще примерно два миллиона долларов в качестве компенсаций за ее гражданский иск о побоях, передает слова присяжных в суде СМИ. Таким образом общая сумма компенсаций Кэрролл от Трампа составит пять миллионов долларов.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании. По словам журналистки, 29 лет назад экс-президент США якобы заманил ее в примерочную магазина и там совершил насильственные действия.

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Суд в Соединенных штатах Америки признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилование журналистки Джин Кэрролл. Суммарно Трамп должен возместить ущерб на пять миллионов долларов, сообщают в СМИ. «Суд в США признал Трампа виновным по делу о попытки изнасилования писательницы и журналисты Джин Кэрролл. Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба Кэрролл за успешное доказательство ее иска о клевете против него», — сообщает CNN. Помимо этого экс-президент США должен выплатить еще примерно два миллиона долларов в качестве компенсаций за ее гражданский иск о побоях, передает слова присяжных в суде СМИ. Таким образом общая сумма компенсаций Кэрролл от Трампа составит пять миллионов долларов. Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании. По словам журналистки, 29 лет назад экс-президент США якобы заманил ее в примерочную магазина и там совершил насильственные действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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