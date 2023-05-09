09 мая 2023
08 мая 2023

Половина работников в ХМАО через пять лет будет получать сто тысяч рублей

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В ХМАО почти четверть работников получают больше ста тысяч рублей Фото:

Половина работающих жителей ХМАО начнут получать зарплаты свыше ста тысяч рублей через 5 лет и 7 месяцев. Такие данные приводят эксперты РИА Рейтинг.

«Половина работающих жителей ХМАО будут получать заработную плату свыше ста тысяч рублей в среднероссийских ценах через 5,6 года. Достигнуть такого показателя для трех четвертей работников получится через 10,8 года», — приводит расчетные данные экспертов РИА Новости.

В рейтинге российских регионов по динамике заработных плат ХМАО находится на четвертом месте. Аналитики отмечают, что немногим менее четвертой части всех работающих жителей округа уже получают зарплату под сто тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что номинальная средняя зарплата в ХМАО на январь 2023 года составила более 91 тысячи рублей. За год этот показатель в регионе вырос более чем на десять тысяч рублей.

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Половина работающих жителей ХМАО начнут получать зарплаты свыше ста тысяч рублей через 5 лет и 7 месяцев. Такие данные приводят эксперты РИА Рейтинг. «Половина работающих жителей ХМАО будут получать заработную плату свыше ста тысяч рублей в среднероссийских ценах через 5,6 года. Достигнуть такого показателя для трех четвертей работников получится через 10,8 года», — приводит расчетные данные экспертов РИА Новости. В рейтинге российских регионов по динамике заработных плат ХМАО находится на четвертом месте. Аналитики отмечают, что немногим менее четвертой части всех работающих жителей округа уже получают зарплату под сто тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что номинальная средняя зарплата в ХМАО на январь 2023 года составила более 91 тысячи рублей. За год этот показатель в регионе вырос более чем на десять тысяч рублей.
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