09 мая 2023
08 мая 2023

Эксперты посчитали, когда работники в ЯНАО будут получать больше ста тысяч рублей

РИАН: в ЯНАО больше половины работающих жителей будут получать сто тысяч рублей через три года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, кошелек, купюры, денежные купюры, деньги, бумажные деньги
Половина работающих жителей ЯНАО будут получать свыше ста тысяч рублей через три года Фото:

В ЯНАО половина работающих жителей округа будут получать зарплату больше ста тысяч рублей менее чем через три года. Данные экспертов опубликованы в исследовании динамики роста зарплат в российских регионах.

«Половина работников ЯНАО будут получать больше ста тысяч рублей через 2,7 года. Три четверти ямальцев выйдут на данный уровень через через 8,1 года», — приводит данные аналитиков РИА Новости.

По показателю динамики роста зарплат ЯНАО занимает первое место среди всех регионов РФ. Больше четверти ямальцев в настоящее время получают больше ста тысяч рублей, предполагается, что через два года восемь месяцев столько будет зарабатывать половина жителей округа.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО средняя заработная плата превышает аналогичный показатель по России на 26300 рублей. Ямал входит в тройку регионов с самым высоким доходом.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО половина работающих жителей округа будут получать зарплату больше ста тысяч рублей менее чем через три года. Данные экспертов опубликованы в исследовании динамики роста зарплат в российских регионах. «Половина работников ЯНАО будут получать больше ста тысяч рублей через 2,7 года. Три четверти ямальцев выйдут на данный уровень через через 8,1 года», — приводит данные аналитиков РИА Новости. По показателю динамики роста зарплат ЯНАО занимает первое место среди всех регионов РФ. Больше четверти ямальцев в настоящее время получают больше ста тысяч рублей, предполагается, что через два года восемь месяцев столько будет зарабатывать половина жителей округа. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО средняя заработная плата превышает аналогичный показатель по России на 26300 рублей. Ямал входит в тройку регионов с самым высоким доходом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...