Эксперты посчитали, когда работники в ЯНАО будут получать больше ста тысяч рублей

РИАН: в ЯНАО больше половины работающих жителей будут получать сто тысяч рублей через три года

Половина работающих жителей ЯНАО будут получать свыше ста тысяч рублей через три года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО половина работающих жителей округа будут получать зарплату больше ста тысяч рублей менее чем через три года. Данные экспертов опубликованы в исследовании динамики роста зарплат в российских регионах.

«Половина работников ЯНАО будут получать больше ста тысяч рублей через 2,7 года. Три четверти ямальцев выйдут на данный уровень через через 8,1 года», — приводит данные аналитиков РИА Новости.

По показателю динамики роста зарплат ЯНАО занимает первое место среди всех регионов РФ. Больше четверти ямальцев в настоящее время получают больше ста тысяч рублей, предполагается, что через два года восемь месяцев столько будет зарабатывать половина жителей округа.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО средняя заработная плата превышает аналогичный показатель по России на 26300 рублей. Ямал входит в тройку регионов с самым высоким доходом.