«Известия»: малый и средний бизнес чаще индексирует зарплаты сотрудникам

В 2023 году две трети предприятий малого и среднего бизнеса стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам. Согласно данным аналитиков, это связано с конкуренцией за сотрудников с компаниями крупного бизнеса.
«В 2023 году большинство субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще. Рост заработных плат в значительной мере обусловлен ситуацией с кадрами», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные исследования ПСБ и «Опоры России».
Согласно данным аналитиков, компании обуславливают индексацию зарплаты сотрудникам конкуренцией на рынке труда и борьбой за кадры. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте считают, что компании следят за рыночными зарплатами востребованных сотрудников, чтобы быть конкурентноспособными.
Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме готовят поправки в Трудовой кодекс РФ (ТК), которые закрепят размер окладной части зарплаты на уровне 85%. Также агентство рассказывало, что благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% в 2024 году зарплаты 4,8 млн россиян будут увеличены.
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