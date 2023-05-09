09 мая 2023

«Известия»: малый и средний бизнес чаще индексирует зарплаты сотрудникам

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Большинство компаний малого и среднего бизнеса стали чаще индексировать зарплату сотрудникам Фото:

В 2023 году две трети предприятий малого и среднего бизнеса стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам. Согласно данным аналитиков, это связано с конкуренцией за сотрудников с компаниями крупного бизнеса.

«В 2023 году большинство субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще. Рост заработных плат в значительной мере обусловлен ситуацией с кадрами», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные исследования ПСБ и «Опоры России».

Согласно данным аналитиков, компании обуславливают индексацию зарплаты сотрудникам конкуренцией на рынке труда и борьбой за кадры. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте считают, что компании следят за рыночными зарплатами востребованных сотрудников, чтобы быть конкурентноспособными.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме готовят поправки в Трудовой кодекс РФ (ТК), которые закрепят размер окладной части зарплаты на уровне 85%. Также агентство рассказывало, что благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% в 2024 году зарплаты 4,8 млн россиян будут увеличены.

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В 2023 году две трети предприятий малого и среднего бизнеса стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам. Согласно данным аналитиков, это связано с конкуренцией за сотрудников с компаниями крупного бизнеса. «В 2023 году большинство субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще. Рост заработных плат в значительной мере обусловлен ситуацией с кадрами», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные исследования ПСБ и «Опоры России». Согласно данным аналитиков, компании обуславливают индексацию зарплаты сотрудникам конкуренцией на рынке труда и борьбой за кадры. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте считают, что компании следят за рыночными зарплатами востребованных сотрудников, чтобы быть конкурентноспособными. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме готовят поправки в Трудовой кодекс РФ (ТК), которые закрепят размер окладной части зарплаты на уровне 85%. Также агентство рассказывало, что благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% в 2024 году зарплаты 4,8 млн россиян будут увеличены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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