Губернатор Шумков попросил курганцев сообщать о поджигателях в полицию

10 мая 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Курганцев попросили сообщать о поджигателях в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Глава Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона передавать информацию о возможных поджигателях в правоохранительные органы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В соцсетях разгоняются различные ролики про намеренные поджоги <…> У меня просьба. Все, что вы считаете важным в этой связи, немедленно пересылать и передавать в правоохранительные органы», — проинформировал губернатор. Шумков попросил работать только с проверенной информацией. Также губернатор попросил не сеять панику. Кроме того, он призвал успокаивать других жителей, которые поддались тревожным настроениям. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор сообщил, что погорельцам помогут чиновники. Сотрудники правительства перечислят собственные средства в фонд пострадавши от пожаров.

Глава Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона передавать информацию о возможных поджигателях в правоохранительные органы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В соцсетях разгоняются различные ролики про намеренные поджоги <…> У меня просьба. Все, что вы считаете важным в этой связи, немедленно пересылать и передавать в правоохранительные органы», — проинформировал губернатор. Шумков попросил работать только с проверенной информацией. Также губернатор попросил не сеять панику. Кроме того, он призвал успокаивать других жителей, которые поддались тревожным настроениям. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор сообщил, что погорельцам помогут чиновники. Сотрудники правительства перечислят собственные средства в фонд пострадавши от пожаров.