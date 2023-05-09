09 мая 2023
08 мая 2023

В Челябинской области за неделю сгорело три тысячи гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пожар в лесу
Было ликвидировано 90 лесных пожаров Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

За прошедшую неделю в Челябинской области было ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров. Об этом URA.RU сообщила 10 мая в пресс-службе ГУ лесами по региону.

«За прошедшую неделю на землях лесного фонда ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 345 пожаров на площади 5 тысяч 170,3 га», — заявили в пресс-службе ведомства.

Основными причинами возникновения лесных пожаров в этом году стало местное население — 185 лесных пожаров. Также в ведомстве отметили, что переход с земель иных категорий также провоцируют возгорания — 141 лесной пожар. Также ГУ лесами по области было выявлено 169 нарушений правил пожарной безопасности в лесах с начала пожароопасного сезона, в том числе, только семь за прошедшие сутки.

Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар в нацпарке «Зигальга», который бушевал с 4 мая, локализован. Утренний облет квадрокоптером 8 мая показал лишь два очага тления.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За прошедшую неделю в Челябинской области было ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров. Об этом URA.RU сообщила 10 мая в пресс-службе ГУ лесами по региону. «За прошедшую неделю на землях лесного фонда ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 345 пожаров на площади 5 тысяч 170,3 га», — заявили в пресс-службе ведомства. Основными причинами возникновения лесных пожаров в этом году стало местное население — 185 лесных пожаров. Также в ведомстве отметили, что переход с земель иных категорий также провоцируют возгорания — 141 лесной пожар. Также ГУ лесами по области было выявлено 169 нарушений правил пожарной безопасности в лесах с начала пожароопасного сезона, в том числе, только семь за прошедшие сутки. Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар в нацпарке «Зигальга», который бушевал с 4 мая, локализован. Утренний облет квадрокоптером 8 мая показал лишь два очага тления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...