В Челябинской области за неделю сгорело три тысячи гектаров леса

10 мая 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Было ликвидировано 90 лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 За прошедшую неделю в Челябинской области было ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров. Об этом URA.RU сообщила 10 мая в пресс-службе ГУ лесами по региону. «За прошедшую неделю на землях лесного фонда ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 345 пожаров на площади 5 тысяч 170,3 га», — заявили в пресс-службе ведомства. Основными причинами возникновения лесных пожаров в этом году стало местное население — 185 лесных пожаров. Также в ведомстве отметили, что переход с земель иных категорий также провоцируют возгорания — 141 лесной пожар. Также ГУ лесами по области было выявлено 169 нарушений правил пожарной безопасности в лесах с начала пожароопасного сезона, в том числе, только семь за прошедшие сутки. Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар в нацпарке «Зигальга», который бушевал с 4 мая, локализован. Утренний облет квадрокоптером 8 мая показал лишь два очага тления.

За прошедшую неделю в Челябинской области было ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров. Об этом URA.RU сообщила 10 мая в пресс-службе ГУ лесами по региону. «За прошедшую неделю на землях лесного фонда ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 345 пожаров на площади 5 тысяч 170,3 га», — заявили в пресс-службе ведомства. Основными причинами возникновения лесных пожаров в этом году стало местное население — 185 лесных пожаров. Также в ведомстве отметили, что переход с земель иных категорий также провоцируют возгорания — 141 лесной пожар. Также ГУ лесами по области было выявлено 169 нарушений правил пожарной безопасности в лесах с начала пожароопасного сезона, в том числе, только семь за прошедшие сутки. Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар в нацпарке «Зигальга», который бушевал с 4 мая, локализован. Утренний облет квадрокоптером 8 мая показал лишь два очага тления.