Многодневный пожар в челябинском нацпарке «Зигальга» локализован

В нацпарке еше осталось два очага тления
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
Пожар в национальном парке «Зигальга» (Челябинская область), который бушевал с 4 мая, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
«Пожар локализован вечером 8 мая. Утренний облет квадрокоптером показал два очага тления. Идет их дотушивание силами инспекторов парка и специалистов „Авиалесохраны“», — сообщили в нацпарке.
Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками. С 6 мая в тушении пожара помогали прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны».
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