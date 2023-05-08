08 мая 2023

Многодневный пожар в челябинском нацпарке «Зигальга» локализован

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, поселок, природа, зигальга, горы, национальный парк зигальга, хребет зигальга
В нацпарке еше осталось два очага тления Фото:
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Пожар в национальном парке «Зигальга» (Челябинская область), который бушевал с 4 мая, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

«Пожар локализован вечером 8 мая. Утренний облет квадрокоптером показал два очага тления. Идет их дотушивание силами инспекторов парка и специалистов „Авиалесохраны“», — сообщили в нацпарке.

Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками. С 6 мая в тушении пожара помогали прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны».

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Пожар в национальном парке «Зигальга» (Челябинская область), который бушевал с 4 мая, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. «Пожар локализован вечером 8 мая. Утренний облет квадрокоптером показал два очага тления. Идет их дотушивание силами инспекторов парка и специалистов „Авиалесохраны“», — сообщили в нацпарке. Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками. С 6 мая в тушении пожара помогали прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны».
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