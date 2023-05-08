Многодневный пожар в челябинском нацпарке «Зигальга» локализован

09 мая 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

В нацпарке еше осталось два очага тления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Пожар в национальном парке «Зигальга» (Челябинская область), который бушевал с 4 мая, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. «Пожар локализован вечером 8 мая. Утренний облет квадрокоптером показал два очага тления. Идет их дотушивание силами инспекторов парка и специалистов „Авиалесохраны“», — сообщили в нацпарке. Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками. С 6 мая в тушении пожара помогали прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны».

Пожар в национальном парке «Зигальга» (Челябинская область), который бушевал с 4 мая, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. «Пожар локализован вечером 8 мая. Утренний облет квадрокоптером показал два очага тления. Идет их дотушивание силами инспекторов парка и специалистов „Авиалесохраны“», — сообщили в нацпарке. Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками. С 6 мая в тушении пожара помогали прибывшие из Перми наземные силы «Авиалесоохраны».