Жители Свердловской области открыли грибной сезон. Первыми лесными находками грибники поделились в социальной сети «ВКонтакте».
«Ура! Сезон-2023 открыла! Сморчков пока нет, да и сморчковая шапочка только вот выползла. Клещи есть, но не так много, как ожидала», — написала пользователь Елена Викторовна в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область».
Похвасталась первыми грибами и другая свердловчанка, Люда Буздалова. Женщина выложила фото и видео и сообщила, что нашла сморчки у соседки в огороде под яблоней. Участники сообщества порадовались за земляков и поздравили с первым урожаем.
Ранее ученые называли срок, когда в Свердловской области появятся первые грибы. Профессор УрО РАН Виктор Мухин пояснял, что грибы начнут расти в первой половине мая, когда установится погода не ниже 10 градусов тепла.
Этот гриб найден в Новоталице под Первоуральском
Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»
Пока грибов в свердловских лесах немного
Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»
Самыми первыми появились сморчки
Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»
Грибники с нетерпением ждали открытия сезона
Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»
Некоторые грибы появились прямо на огородах уральцев
Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»
Жители Свердловской области открыли грибной сезон. Первыми лесными находками грибники поделились в социальной сети «ВКонтакте». «Ура! Сезон-2023 открыла! Сморчков пока нет, да и сморчковая шапочка только вот выползла. Клещи есть, но не так много, как ожидала», — написала пользователь Елена Викторовна в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область». Похвасталась первыми грибами и другая свердловчанка, Люда Буздалова. Женщина выложила фото и видео и сообщила, что нашла сморчки у соседки в огороде под яблоней. Участники сообщества порадовались за земляков и поздравили с первым урожаем. Ранее ученые называли срок, когда в Свердловской области появятся первые грибы. Профессор УрО РАН Виктор Мухин пояснял, что грибы начнут расти в первой половине мая, когда установится погода не ниже 10 градусов тепла.