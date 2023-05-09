09 мая 2023

Свердловчане открыли грибной сезон. Фото, видео

Жители Свердловской области начали собирать первые грибы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, синявки, сыроежки, грибы в тазике
Свердловчане надеются, что нынешний сезон будет богат на грибы (архивное фото) Фото:

Жители Свердловской области открыли грибной сезон. Первыми лесными находками грибники поделились в социальной сети «ВКонтакте».

«Ура! Сезон-2023 открыла! Сморчков пока нет, да и сморчковая шапочка только вот выползла. Клещи есть, но не так много, как ожидала», — написала пользователь Елена Викторовна в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область».

Похвасталась первыми грибами и другая свердловчанка, Люда Буздалова. Женщина выложила фото и видео и сообщила, что нашла сморчки у соседки в огороде под яблоней. Участники сообщества порадовались за земляков и поздравили с первым урожаем.

Ранее ученые называли срок, когда в Свердловской области появятся первые грибы. Профессор УрО РАН Виктор Мухин пояснял, что грибы начнут расти в первой половине мая, когда установится погода не ниже 10 градусов тепла.

Этот гриб найден в Новоталице под Первоуральском
Этот гриб найден в Новоталице под Первоуральском
Фото:
Пока грибов в свердловских лесах немного
Пока грибов в свердловских лесах немного
Фото:
Самыми первыми появились сморчки
Самыми первыми появились сморчки
Фото:
Грибники с нетерпением ждали открытия сезона
Грибники с нетерпением ждали открытия сезона
Фото:
Некоторые грибы появились прямо на огородах уральцев
Некоторые грибы появились прямо на огородах уральцев
Фото:

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Жители Свердловской области открыли грибной сезон. Первыми лесными находками грибники поделились в социальной сети «ВКонтакте». «Ура! Сезон-2023 открыла! Сморчков пока нет, да и сморчковая шапочка только вот выползла. Клещи есть, но не так много, как ожидала», — написала пользователь Елена Викторовна в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область». Похвасталась первыми грибами и другая свердловчанка, Люда Буздалова. Женщина выложила фото и видео и сообщила, что нашла сморчки у соседки в огороде под яблоней. Участники сообщества порадовались за земляков и поздравили с первым урожаем. Ранее ученые называли срок, когда в Свердловской области появятся первые грибы. Профессор УрО РАН Виктор Мухин пояснял, что грибы начнут расти в первой половине мая, когда установится погода не ниже 10 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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