Свердловчане открыли грибной сезон. Фото, видео

Жители Свердловской области начали собирать первые грибы

10 мая 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Свердловчане надеются, что нынешний сезон будет богат на грибы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Свердловской области открыли грибной сезон. Первыми лесными находками грибники поделились в социальной сети «ВКонтакте». «Ура! Сезон-2023 открыла! Сморчков пока нет, да и сморчковая шапочка только вот выползла. Клещи есть, но не так много, как ожидала», — написала пользователь Елена Викторовна в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область». Похвасталась первыми грибами и другая свердловчанка, Люда Буздалова. Женщина выложила фото и видео и сообщила, что нашла сморчки у соседки в огороде под яблоней. Участники сообщества порадовались за земляков и поздравили с первым урожаем. Ранее ученые называли срок, когда в Свердловской области появятся первые грибы. Профессор УрО РАН Виктор Мухин пояснял, что грибы начнут расти в первой половине мая, когда установится погода не ниже 10 градусов тепла. Этот гриб найден в Новоталице под Первоуральском Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте» Пока грибов в свердловских лесах немного Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте» Самыми первыми появились сморчки Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте» Грибники с нетерпением ждали открытия сезона Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте» Некоторые грибы появились прямо на огородах уральцев Фото: группа «Грибы Екатеринбург и Свердловская область», «ВКонтакте»

Жители Свердловской области открыли грибной сезон. Первыми лесными находками грибники поделились в социальной сети «ВКонтакте». «Ура! Сезон-2023 открыла! Сморчков пока нет, да и сморчковая шапочка только вот выползла. Клещи есть, но не так много, как ожидала», — написала пользователь Елена Викторовна в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область». Похвасталась первыми грибами и другая свердловчанка, Люда Буздалова. Женщина выложила фото и видео и сообщила, что нашла сморчки у соседки в огороде под яблоней. Участники сообщества порадовались за земляков и поздравили с первым урожаем. Ранее ученые называли срок, когда в Свердловской области появятся первые грибы. Профессор УрО РАН Виктор Мухин пояснял, что грибы начнут расти в первой половине мая, когда установится погода не ниже 10 градусов тепла.