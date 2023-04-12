12 апреля 2023

Свердловчанам назвали срок, когда в лесу появятся грибы

Профессор УрО РАН Мухин: растения и грибы начнут оживать в первой декаде мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Свердловчане с нетерпением ждут дня, когда можно отправиться в лес по грибы Фото:

Грибы в Свердловской области начнут появляться в первой декаде мая, когда установится средняя дневная температура не ниже плюс 10 градусов. Именно тогда у растений начнется вегетационный сезон, пояснил URA.RU профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин.

«Официально у нас вегетационный сезон начинается тогда, когда средняя дневная температура становится плюс 10. Это первая декада мая, когда начинают вегетировать растения, появляется трава и распускаются листья. Собственно, начинается лето, наши растения будут активно оживать. Это касается и грибов», — сказал профессор Мухин.

Ученый добавил, что на Урале из съедобных грибов первыми традиционно появляются строчки и сморчки. Он уточнил, что природа настолько разнообразна, что некоторые грибы могут появиться и раньше — их называют «подснежниками».

Ранее свердловчан, как и остальных россиян, предупредили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов. Госдума приняла закон, который предусматривает наказание до девяти лет колонии и штраф до миллиона рублей.

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Грибы в Свердловской области начнут появляться в первой декаде мая, когда установится средняя дневная температура не ниже плюс 10 градусов. Именно тогда у растений начнется вегетационный сезон, пояснил URA.RU профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин. «Официально у нас вегетационный сезон начинается тогда, когда средняя дневная температура становится плюс 10. Это первая декада мая, когда начинают вегетировать растения, появляется трава и распускаются листья. Собственно, начинается лето, наши растения будут активно оживать. Это касается и грибов», — сказал профессор Мухин. Ученый добавил, что на Урале из съедобных грибов первыми традиционно появляются строчки и сморчки. Он уточнил, что природа настолько разнообразна, что некоторые грибы могут появиться и раньше — их называют «подснежниками». Ранее свердловчан, как и остальных россиян, предупредили об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов. Госдума приняла закон, который предусматривает наказание до девяти лет колонии и штраф до миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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