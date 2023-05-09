Въезд в микрорайон Екатеринбурга перекроют на все лето

10 мая 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Дорожники приступят к ремонтным работам с 17 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге с 17 мая по 31 августа 2023 года дорожники перекроют движение транспорта на въезд в микрорайон Синие Камни. Об этом рассказали в администрации города. «Рабочие закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на улицу Хрустальную вдоль здания №80 на улице Комсомольской с 17 мая по 31 августа 2023 года», — сказано в сообщении. Заезд в микрорайон Синие Камни организуют через левый поворот на въезде к нему. Перекрытие движения транспорта связано с продолжением работ по строительству транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Дорожники убедительно просят заранее планировать маршрут передвижения. Ранее URA.RU писало, что на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск введено ограничение движения автомобилей. Причиной стало сильное задымление на трассе.

В Екатеринбурге с 17 мая по 31 августа 2023 года дорожники перекроют движение транспорта на въезд в микрорайон Синие Камни. Об этом рассказали в администрации города. «Рабочие закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на улицу Хрустальную вдоль здания №80 на улице Комсомольской с 17 мая по 31 августа 2023 года», — сказано в сообщении. Заезд в микрорайон Синие Камни организуют через левый поворот на въезде к нему. Перекрытие движения транспорта связано с продолжением работ по строительству транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Дорожники убедительно просят заранее планировать маршрут передвижения. Ранее URA.RU писало, что на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск введено ограничение движения автомобилей. Причиной стало сильное задымление на трассе.