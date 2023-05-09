Въезд в микрорайон Екатеринбурга перекроют на все лето

В Екатеринбурге с 17 мая по 31 августа 2023 года дорожники перекроют движение транспорта на въезд в микрорайон Синие Камни. Об этом рассказали в администрации города.
«Рабочие закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на улицу Хрустальную вдоль здания №80 на улице Комсомольской с 17 мая по 31 августа 2023 года», — сказано в сообщении. Заезд в микрорайон Синие Камни организуют через левый поворот на въезде к нему.
Перекрытие движения транспорта связано с продолжением работ по строительству транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Дорожники убедительно просят заранее планировать маршрут передвижения.
Ранее URA.RU писало, что на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск введено ограничение движения автомобилей. Причиной стало сильное задымление на трассе.
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