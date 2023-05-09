09 мая 2023

Въезд в микрорайон Екатеринбурга перекроют на все лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Дорожники приступят к ремонтным работам с 17 мая Фото:

В Екатеринбурге с 17 мая по 31 августа 2023 года дорожники перекроют движение транспорта на въезд в микрорайон Синие Камни. Об этом рассказали в администрации города.

«Рабочие закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на улицу Хрустальную вдоль здания №80 на улице Комсомольской с 17 мая по 31 августа 2023 года», — сказано в сообщении. Заезд в микрорайон Синие Камни организуют через левый поворот на въезде к нему.

Перекрытие движения транспорта связано с продолжением работ по строительству транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Дорожники убедительно просят заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее URA.RU писало, что на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск введено ограничение движения автомобилей. Причиной стало сильное задымление на трассе.

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В Екатеринбурге с 17 мая по 31 августа 2023 года дорожники перекроют движение транспорта на въезд в микрорайон Синие Камни. Об этом рассказали в администрации города. «Рабочие закроют движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на улицу Хрустальную вдоль здания №80 на улице Комсомольской с 17 мая по 31 августа 2023 года», — сказано в сообщении. Заезд в микрорайон Синие Камни организуют через левый поворот на въезде к нему. Перекрытие движения транспорта связано с продолжением работ по строительству транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Дорожники убедительно просят заранее планировать маршрут передвижения. Ранее URA.RU писало, что на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск введено ограничение движения автомобилей. Причиной стало сильное задымление на трассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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