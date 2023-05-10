Появилось видео задержания блогера из Челябинска, призывавшего ВСУ уничтожить Россию

Появилось видео задержания силовиками блогера «Алаласа Алаласовича» из Челябинска, которого сотрудники УФСБ и полиция задержали 10 мая за террористические призывы к украинцам «убивать русских и громить Кремль». Чтобы попасть в квартиру к стримеру, силовики взломали дверь с помощью кувалды.
«На пол упал быстро. Руки за спину», — говорят сотрудники УФСБ на кадрах при задержании блогера.
В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ст. 205. ч. 2 УК РФ за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма. Скандальному стримеру грозит до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, отмечают в пресс-службе СКР по региону.
Ранее запись стрима челябинца стала «вирусной» и разлетелась по социальным сетям. Примечательно, что даже пользователи украинских пабликов начали высказывать антипатию и презрение к блогеру.
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