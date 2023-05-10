The Guardian: в Британии появились на свет первые дети от трех родителей

10 мая 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Дети от трех родителей успешно родились Фото: Илья Московец © URA.RU ДНК от трех людей было использовано для зачатия детей в Великобритании. Спустя время, как минимум пять малышей появилось на свет. «Первый ребенок в Великобритании, созданный с использованием ДНК трех человек, родился после того, как врачи провели новаторскую процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), направленную на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний», — передает британская газета The Guardian . Отмечается, что таким способом на свет появилось как минимум пять детей. При использовании этого метода берется донорская яйцеклетка из тела женщины. С помощью них создаются эмбрионы, которые оплодотворяются сперматозоидами искусственно. Такой процесс называется ЭКО. Этот способ, как отмечается в материале газеты, снижает риски наследования неизлечимых заболеваний.

ДНК от трех людей было использовано для зачатия детей в Великобритании. Спустя время, как минимум пять малышей появилось на свет. «Первый ребенок в Великобритании, созданный с использованием ДНК трех человек, родился после того, как врачи провели новаторскую процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), направленную на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний», — передает британская газета The Guardian. Отмечается, что таким способом на свет появилось как минимум пять детей. При использовании этого метода берется донорская яйцеклетка из тела женщины. С помощью них создаются эмбрионы, которые оплодотворяются сперматозоидами искусственно. Такой процесс называется ЭКО. Этот способ, как отмечается в материале газеты, снижает риски наследования неизлечимых заболеваний.