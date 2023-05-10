The Guardian: в Британии появились на свет первые дети от трех родителей

ДНК от трех людей было использовано для зачатия детей в Великобритании. Спустя время, как минимум пять малышей появилось на свет.
«Первый ребенок в Великобритании, созданный с использованием ДНК трех человек, родился после того, как врачи провели новаторскую процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), направленную на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний», — передает британская газета
При использовании этого метода берется донорская яйцеклетка из тела женщины. С помощью них создаются эмбрионы, которые оплодотворяются сперматозоидами искусственно. Такой процесс называется ЭКО. Этот способ, как отмечается в материале газеты, снижает риски наследования неизлечимых заболеваний.
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