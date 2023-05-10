The Guardian: в Британии появились на свет первые дети от трех родителей

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Клипарт. Магнитогорск, роддом, рождаемость, младенцы, демография
Дети от трех родителей успешно родились Фото:

ДНК от трех людей было использовано для зачатия детей в Великобритании. Спустя время, как минимум пять малышей появилось на свет.

«Первый ребенок в Великобритании, созданный с использованием ДНК трех человек, родился после того, как врачи провели новаторскую процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), направленную на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний», — передает британская газета The Guardian. Отмечается, что таким способом на свет появилось как минимум пять детей.

При использовании этого метода берется донорская яйцеклетка из тела женщины. С помощью них создаются эмбрионы, которые оплодотворяются сперматозоидами искусственно. Такой процесс называется ЭКО. Этот способ, как отмечается в материале газеты, снижает риски наследования неизлечимых заболеваний.

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ДНК от трех людей было использовано для зачатия детей в Великобритании. Спустя время, как минимум пять малышей появилось на свет. «Первый ребенок в Великобритании, созданный с использованием ДНК трех человек, родился после того, как врачи провели новаторскую процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), направленную на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний», — передает британская газета The Guardian. Отмечается, что таким способом на свет появилось как минимум пять детей. При использовании этого метода берется донорская яйцеклетка из тела женщины. С помощью них создаются эмбрионы, которые оплодотворяются сперматозоидами искусственно. Такой процесс называется ЭКО. Этот способ, как отмечается в материале газеты, снижает риски наследования неизлечимых заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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