Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

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Новое меню грузинского ресторана "Гуливани". Екатеринбург, интерьер, ресторан гуливани, флаг грузии
Граждане Грузии смогут попасть в Россию на основании документов, удостоверяющих личность Фото:

С 15 мая граждане Грузии получат право безвизового въезда в Россию. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«Граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из страны без оформления виз, на основании документов, удостоверяющих их личность», — говорится в указе. Документ опубликован на портале правовой информации. Исключение составляют граждане Грузии, которые планируют трудиться или учиться в России, в связи с чем срок их пребывание в стране продлится более чем 90 дней.

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С 15 мая граждане Грузии получат право безвизового въезда в Россию. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. «Граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из страны без оформления виз, на основании документов, удостоверяющих их личность», — говорится в указе. Документ опубликован на портале правовой информации. Исключение составляют граждане Грузии, которые планируют трудиться или учиться в России, в связи с чем срок их пребывание в стране продлится более чем 90 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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