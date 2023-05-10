Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

Граждане Грузии смогут попасть в Россию на основании документов, удостоверяющих личность
С 15 мая граждане Грузии получат право безвизового въезда в Россию. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
«Граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из страны без оформления виз, на основании документов, удостоверяющих их личность», —
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