Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

10 мая 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Граждане Грузии смогут попасть в Россию на основании документов, удостоверяющих личность Фото: Анна Майорова © URA.RU С 15 мая граждане Грузии получат право безвизового въезда в Россию. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. «Граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из страны без оформления виз, на основании документов, удостоверяющих их личность», — говорится в указе . Документ опубликован на портале правовой информации. Исключение составляют граждане Грузии, которые планируют трудиться или учиться в России, в связи с чем срок их пребывание в стране продлится более чем 90 дней.

С 15 мая граждане Грузии получат право безвизового въезда в Россию. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. «Граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из страны без оформления виз, на основании документов, удостоверяющих их личность», — говорится в указе. Документ опубликован на портале правовой информации. Исключение составляют граждане Грузии, которые планируют трудиться или учиться в России, в связи с чем срок их пребывание в стране продлится более чем 90 дней.