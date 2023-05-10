Песков назвал русофобию в Польше граничащей с безумием

10 мая 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Польша разделяет русофобские взгляды, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Факт того, что послу России в Польше Сергею Андрееву не дали возложить венки к мемориальному памятнику является безумием. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это даже уже не русофобия это граничащие с безумием процессы в Польше. На протяжении всей истории Польша время от времени скатывается в безумную ненависть к русским», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что ненависть к русским у поляков проявляется на протяжении многих столетий.

Факт того, что послу России в Польше Сергею Андрееву не дали возложить венки к мемориальному памятнику является безумием. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это даже уже не русофобия это граничащие с безумием процессы в Польше. На протяжении всей истории Польша время от времени скатывается в безумную ненависть к русским», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что ненависть к русским у поляков проявляется на протяжении многих столетий.