Песков назвал русофобию в Польше граничащей с безумием

Польша разделяет русофобские взгляды, заявил Дмитрий Песков
Факт того, что послу России в Польше Сергею Андрееву не дали возложить венки к мемориальному памятнику является безумием. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Это даже уже не русофобия это граничащие с безумием процессы в Польше. На протяжении всей истории Польша время от времени скатывается в безумную ненависть к русским», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что ненависть к русским у поляков проявляется на протяжении многих столетий.
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