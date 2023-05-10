Песков назвал русофобию в Польше граничащей с безумием

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Польша разделяет русофобские взгляды, заявил Дмитрий Песков Фото:

Факт того, что послу России в Польше Сергею Андрееву не дали возложить венки к мемориальному памятнику является безумием. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это даже уже не русофобия это граничащие с безумием процессы в Польше. На протяжении всей истории Польша время от времени скатывается в безумную ненависть к русским», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что ненависть к русским у поляков проявляется на протяжении многих столетий.

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Факт того, что послу России в Польше Сергею Андрееву не дали возложить венки к мемориальному памятнику является безумием. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это даже уже не русофобия это граничащие с безумием процессы в Польше. На протяжении всей истории Польша время от времени скатывается в безумную ненависть к русским», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что ненависть к русским у поляков проявляется на протяжении многих столетий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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