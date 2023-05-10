Песков: Европа никак не отреагировала на теракты в России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Страны Европы проигнорировали удары двух дронов по Кремлю, заявил Дмитрий Песков Фото:

Страны Европы никак не отреагировали на то, что два беспилотника атаковало Кремль. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц. Мы слышали ответ госдепартамента США, где было сказано, что не одобряют. Однако это не та формулировка, которая соответствовала бы чудовищности сказанного украинскими предстателями», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в России зафиксировали реакцию стран Запада.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Европы никак не отреагировали на то, что два беспилотника атаковало Кремль. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц. Мы слышали ответ госдепартамента США, где было сказано, что не одобряют. Однако это не та формулировка, которая соответствовала бы чудовищности сказанного украинскими предстателями», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в России зафиксировали реакцию стран Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...