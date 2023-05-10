Песков: Европа никак не отреагировала на теракты в России

10 мая 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Страны Европы проигнорировали удары двух дронов по Кремлю, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Европы никак не отреагировали на то, что два беспилотника атаковало Кремль. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц. Мы слышали ответ госдепартамента США, где было сказано, что не одобряют. Однако это не та формулировка, которая соответствовала бы чудовищности сказанного украинскими предстателями», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в России зафиксировали реакцию стран Запада.

Страны Европы никак не отреагировали на то, что два беспилотника атаковало Кремль. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц. Мы слышали ответ госдепартамента США, где было сказано, что не одобряют. Однако это не та формулировка, которая соответствовала бы чудовищности сказанного украинскими предстателями», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в России зафиксировали реакцию стран Запада.