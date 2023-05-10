Песков: Европа никак не отреагировала на теракты в России

Страны Европы проигнорировали удары двух дронов по Кремлю, заявил Дмитрий Песков
Страны Европы никак не отреагировали на то, что два беспилотника атаковало Кремль. Об этом заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц. Мы слышали ответ госдепартамента США, где было сказано, что не одобряют. Однако это не та формулировка, которая соответствовала бы чудовищности сказанного украинскими предстателями», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в России зафиксировали реакцию стран Запада.
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